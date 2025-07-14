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AK Parti'den "15 Temmuz" paylaşımı: "Tarih, o geceyi bir milletin destansı direnişi olarak yazacak"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AK Parti, Demokrasi, Darbe, Direniş, Türkiye, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medyadan bir video paylaştı. Paylaşımda, "Tarih, 15 Temmuz gecesini bir milletin destansı direnişi olarak yazacak" ifadelerine yer verildi.

FETÖ'cü hainlerin milletin iradesine darbe vurmaya çalıştığı 15 Temmuz gecesinin üzerinden 9 yıl geçti. Hâlâ hafızalarda olduğu o gece yaşananlar, milletin egemenliği için şehit olan 250 kahraman, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile bir kez daha yad edilecek.

Tarihi gün için AK Parti'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

AK Parti'den

AK Parti'nin sosyal medya hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan videolu paylaşıldı.

AK Parti'den

'Ya durdurmasaydık' mesajı ile paylaşılan yapay zeka ile oluşturulan videoda darbe girişiminin başarılı olması durumunda ülkede yaşanacak yıkımın boyutuna yer verildi.

AK Parti'den

Paylaşımda, "Tarih, 15 Temmuz gecesini bir milletin destansı direnişi olarak yazacak. O gece gövdesini siper eden her bir yürek, bu vatanın onurudur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Zaferin adı Türkiye" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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