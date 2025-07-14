9 yıldır temizlik dahi yapılmıyor! 15 Temmuz'da Erdoğan'a suikast izleri Marmaris'teki otelde tazeliğini koruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin geride bıraktığı izler 9 yıldır tazeliğini koruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminin yaşandığı gün konakladığı ve buradan ayrılmasının hemen ardından FETÖ'nün suikast timinin saldırıda bulunduğu oteldeki tahribat, otel yönetiminin aldığı karar doğrultusunda 9 yıldır darbecilerin yaşattıklarını göstermek için onarılmıyor.

SUİKAST SALDIRISININ İZLERİ O GÜNKÜ GİBİ KORUNUYOR

Saldırının izlerini barındıran ve o günün ardından bir daha konaklamaya açılmayan otelin bölümleri, görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oda, toplantı yaptığı ve o gece koruma polislerinin bulunduğu bina ile güvenlik güçlerinin kaldığı demir korkuluklarla muhafaza altına alınan odalarda temizlik dahi yapılmıyor. Saldırının en ağır yaşandığı odaların birindeki kırık pencereler ise dış cephenin kartonpiyerle kaplanmasıyla kamufle edilmiş durumda.

KURŞUNLANMIŞ KAPI KİLİTLERİ, KIRIK AYNALAR, KANEPEDE KURŞUN İZLERİ

Kurşunlanmış kapı kilitleri, kapılar, kırık aynalar, parçalanmış eşyalar, kurşun deliklerinin yer aldığı duvarlar ve mobilyalarda darbecilerin hain saldırısının boyutları görülüyor.

Suikast timinin saldırısı sırasında çatışmanın yaşandığı otel odasında darbecilere karşı koyan bir koruma polisine ait kelepçe, kan izleri bulunan yatağın üzerinde dururken bir kanepenin üzerinde 18 kurşun izi dikkatleri çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı odanın arkasındaki bölümde, yerde seccadelerin serili olması, toplantı masasındaki dağınık dosyalar, suikast timine karşı güvenlik güçlerinin kahramanca karşı koyduğu oteldeki bir başka ayrıntı olarak öne çıkıyor.

O GECE NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast için Çiğli Ana Jet Üssü’nde hazırlık yapan darbeci askerler harekete geçti. Çiğli’de bulunan iki helikopter pilotunun göreve gitmeyi istememesi nedeniyle başlarında Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in bulunduğu darbeci grup 1 saat gecikmeli olarak Çiğli’den havalanarak Marmaris’e doğru yola çıktı.

Dalaman’dan havalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a gideceği bilgisi, İstanbul’daki yetkililere ulaştırıldıktan sonra Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın Özel Harekât ekiplerine verdiği emirle saat 02.28’de Atatürk Havalimanı'nın Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne operasyon yapıldı. Darbeci askerler gözaltına alındı.

Çiğli Ana Jet Üssü’nden havalanan suikast timi saat 03.00 civarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konakladığı Marmaris’teki otele ulaştı. Toz nedeniyle iple indirme yapan suikast timi oteli abluka altına aldı. Çıkan çatışmada Cumhurbaşkanlığı koruması Mehmet Çetin ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit oldu, 9 polis de yaralandı. Erdoğan’ın otelde olmadığını öğrenen suikast timi ile polisler arasında yaşanan çatışmalar sonrası darbeci tim otelden kaçtı.