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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarına ziyaret! Bu diyalog herkesi duygulandırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da 3 yakını şehit olan Muzaffer Gülşen'i evinde ziyaret etti. 99 yaşındaki Gülşen, Erdoğan'a biriktirdiği bir miktar parayı Filistin'deki çocuklara ulaştırmak istediğini söyledi. Erdoğan ise hemen özel kalem müdürüne talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde 2 oğlu ve damadını şehit veren 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen'i evinde ziyaret etti.

MAHALLELİ VE AİLEYLE SELAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile Kızılcahamam'da bulunan Gülşen'in evine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılayan mahalle sakinleriyle tokalaştı. Daha sonra Muzaffer Gülşen'in evine geçen Erdoğan, aile fertleri tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarına ziyaret! Bu diyalog herkesi duygulandırdı - 1. Resim

BİRİKTİRDİĞİ PARALARI FİLİSTİN'E BAĞIŞLADI

Bir süre sohbet ettiği Gülşen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bir miktar para biriktirdiğini ve bunu Filistin'deki çocuklara ulaştırmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, paranın bağış yoluyla Filistin'deki çocuklara ulaştırılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarına ziyaret! Bu diyalog herkesi duygulandırdı - 2. Resim

"ALLAH SİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Şehit Lütfi Gülşen'in oğlu Metehan Gülşen de evde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yapılan saldırıda babası ve 2 yakınının şehadet şerbetini içtiğini, bu gururu 9 yıldır taşıdıklarını söyledi.

Gülşen, "Allah mekanlarını cennet eylesin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Çok mutlu olduk sizi gördüğümüz için." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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