Kabine değişikliği iddiası! Kulisler hareketlendi, gözler verilen tarihe çevrildi

Bir süredir Kabine'de revizyon yapılacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, canlı yayında edindiği kulis bilgilerini paylaştı. Perşembeye kadar Kabine'deki değişiklik olabileceğini söyleyen Sözcan, "Bu konu Cumhurbaşkanı'nın takdirinde olan bir konu. Kulis bilgisi tutacak mı tutmayacak mı bekleyip görelim" dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinde büyük adımlar atılırken diğer yandan devlet kademelerinde de önemli değişiklikler yaşanıyor.

ART ARDA ÖNEMLİ ATAMALAR YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yerine Burhanettin Duran getirilmişti. Bir sonraki gün ise Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Esma Ersin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) ise Abdullah Eren atandı.

Devamında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, TRT Genel Müdürlüğü ve yönetim kurulu üyeliğine Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı getirildi.

TGRT HABER EKRANLARINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Bu değişiklikler Kabine'de de bir revizyon olabileceği iddialarını gündeme getirdi. TGRT Haber ekranlarında konuşan TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan da bazı kulis bilgilerini paylaştı.

KABİNE DEĞİŞECEK Mİ?

Sözcan, "Kulisler hareketlendi, Kabine revizyonunun eylüle ertelendiğini söyleyenler de vardı. Bu hafta içerisinde bazı hareketlilikler olabilir. Bazı kulis bilgileri aldım, gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilmem. Bazen bize gelen kulis bilgileri doğru çıkmayabiliyor tabii ki" dedi.

PERŞEMBEYE KADAR BAZI DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR

Olası revizyon için edindiği tarih bilgisini de paylaşan Sözcan, şöyle devam etti: Ancak perşembeye kadar bazı değişikliklerin olabileceği konuşuluyor. Ancak altını çizelim, Kabine değişikliği Cumhurbaşkanı'nın tamamen takdirinde olan bir konu. Bu seferki kulis bilgisi tutacak mı tutmayacak mı bekleyip görelim. İsim bilgisi vermesi şu an doğru olmaz. İhtiyat payını her zaman bırakalım"