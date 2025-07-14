Ünlü gıda markası konkordato ilan etti! Gözde tatil beldelerinin vazgeçilmeziydi...

Pek çok şirket küresel ekonomik krize bağlı olarak iflas açıklaması yaparken, son olarak ülkemizde gıda alanında faaliyet gösteren bir şirket daha bu halkaya eklendi. 2009 yılından beri hizmet veren Gülhanlar Güven Gıda konkordato ilan etti.

Son dönemde konkordato ilan eden şirketlere bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin gıda devlerinden Gülhanlar Güven Gıda da konkordato ilan edenler kervanına katıldı.

3 AYLIK MÜHLET KARARI

2009 yılından beri Alanya'daki otel ve restoranlara gıda tedarik eden şirket ve ortakları için Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

TEDBİRLER ALINDI

Bu kapsamda; şirketin mal varlığını koruma altına almak amacıyla bazı önlemler alındı. Mahkeme izni olmaksızın taşınmaz devirleri, rehin işlemleri, kefalet gibi tasarruflar geçici olarak yasaklandı. Şirketin taşınmazları ve motorlu taşıtlarına ilişkin devir ve temlik işlemleri ile ayni ve şahsi hak tesisleri de durduruldu.

Diğer yandan İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, geçici mühlet süresince her türlü icra takibi, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri askıya alındı. Hacizli araç ve ekipmanlar, işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için haciz şerhiyle birlikte geçici olarak şirkete teslim edildi. Rehinli alacaklar için takip işlemleri sürecek olsa da, rehinli malların satışı durduruldu.

Mahkeme, alacaklılara konkordato talebine 7 gün içinde itiraz etme hakkı tanıdı.