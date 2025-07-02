Ülker'in ortağıydı, iflasın eşiğine geldi! Ünlü çikolata markası konkordato ilan etti 

Bir dönem Ülker'le ortak projelere imza atan Türkiye'nin önde gelen çikolata üreticilerinden Modern Çikolata iflasın eşiğinde. Mahkeme, konkordato başvurusu yapan şirkete 3 aylık koruma kararı verdi. İşte detaylar...

Son dönemde konkordato ilan eden şirketlere bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin ünlü çikolata üreticisi Modern Çikolata da konkordato ilan edenler kervanına katıldı.

KADER DURUŞMASI 26 EYLÜL'DE

Karaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, mali sıkıntıları aşamayan ve işçilerin maaşlarını ödeyemeyecek duruma gelen şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme ayrıca süreci denetlemek ve yönlendirmek üzere şirkete üç kişilik konkordato komiser heyeti atadı.

Modern Çikolata'nın geleceğini belirleyecek davanın bir sonraki duruşması 26 Eylül 2025'te görülecek.

MARTTA AÇIKLAMA YAPMIŞLARDI

Modern Çikolata, yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle mart ayında bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Bilindiği üzere son dönemlerde yaşanan ekonomik gelişmeler ve zorlu finansman koşullarının şirketimize de olumsuz yansımaları kaçınılmaz olmuştur. Mevcut yaşanılan finansal sıkışıklığın aşılması ve sürdürülebilirliğin tesisi adına yoğun bir şekilde yürütmekte olduğumuz yapılandırma ve finansmana erişim süreci sonuçlanma aşamasındadır. Kadim geçmişi, güçlü altyapısı ve köklü sanayi tecrübesiyle Modern Çikolata A.Ş., gerek çalışanlarına ve gerekse de iş ortaklarına karşı tüm yükümlülüklerini 4,5 milyar TL cari değeri ile her durumda eksiksiz şekilde yerine getirecek güç ve kararlılıktadır. Aksi bir düşünce söz konusu dahi olamaz. Modern Çikolata ve Tayyar ailesi olarak tüm imkânlarımızla üretim faaliyetimize devam etmeye ve değer oluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz." denilmişti.

ÜLKER İLE ORTAKTI

1999–2014 yılları arasında Ülker ile ortak projelere imza atan Tayyar Yatırım, bu dönemin ardından yoluna kendi markası olan Modern Çikolata ile devam etmişti.

Tayyar Yatırım bünyesinde faaliyet gösteren Modern Çikolata, Karaman Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında üretimini sürdürüyor.

Yıllık 140 bin ton üretim kapasitesine sahip olan tesiste; bisküvi, çikolata, kek, kraker, çikolata bar, gofret ve kremalı çikolata olmak üzere 7 ana kategoride 300’den fazla ürün üretiliyor.