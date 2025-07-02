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Haberler > Ekonomi > Sakatat, kalp, at ve eşek eti... Gıdada bir skandal daha! Vatandaşa neler yedirdiler neler

Sakatat, kalp, at ve eşek eti... Gıdada bir skandal daha! Vatandaşa neler yedirdiler neler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sakatat, kalp, at ve eşek eti... Gıdada bir skandal daha! Vatandaşa neler yedirdiler neler
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi. Listede yine mide bulandıran detaylar yer alırken, gıda sahtekarlarının vatandaşa sucuk yerine baş eti, kebap yerine kalp, dana yerine at ve eşek eti yedirdiği görüldü. İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmalara karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste ile kamuoyuyla paylaşılıyor. 

BAKANLIK LİSTEYİ GÜNCELLEDİ 

Bakanlık söz konusu listeyi bir kez daha yeniledi. 1 Temmuz tarihli listede, yine mide bulandıran detaylar yer alırken, hile yapan firmalar ve ürünleri tek tek açıklandı.

Sakatat, kalp, at ve eşek eti... Gıdada bir skandal daha! Vatandaşa neler yedirdiler neler - 1. Resim

HİLE YAPILAN ÜRÜNLER 

Gıda sahtekarlarının beyaz peynir, tereyağı, kaşar peyniri, zeytinyağı, çay, pekmez, bal, eritme peyniri, sucuk, köfte, kebap, kıymalı börek harcı, dana eti gibi ürünlerde hile yaptığı görüldü.

ANKARA VE ADANA'DA AT VE EŞEK ETİ SKANDALI 

Listede yine at ve eşek eti skandalı yaşandı. Ankara Çankaya'da yer alan "Ertaş Market" isimli işletmenin sattığı "Ata Mandıra Kasap" markalı sucuklarda at ve eşek eti tespit edildi.

Ankara Kızılcahamam'daki "Belpınar Gözdağı Yöresel Ürünler" adlı işletmenin sattığı "Tirvana Katukçi" markalı sucuk da at ve eşek eti çıktı. 

Adana Seyhan'da ise "Nihat Ağaç" isimli işletmenin dana diye at ve eşek eti sattığı belirlendi. 

Ayrıca listede sucukta baş eti, kebapta kalp gibi karışımlar yapıldığı ortaya çıktı.

Sakatat, kalp, at ve eşek eti... Gıdada bir skandal daha! Vatandaşa neler yedirdiler neler - 1. Resim

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri:

Sakatat, kalp, at ve eşek eti... Gıdada bir skandal daha! Vatandaşa neler yedirdiler neler - 2. Resim

Sakatat, kalp, at ve eşek eti... Gıdada bir skandal daha! Vatandaşa neler yedirdiler neler - 3. Resim

Sakatat, kalp, at ve eşek eti... Gıdada bir skandal daha! Vatandaşa neler yedirdiler neler - 4. Resim

Sakatat, kalp, at ve eşek eti... Gıdada bir skandal daha! Vatandaşa neler yedirdiler neler - 5. Resim

Sakatat, kalp, at ve eşek eti... Gıdada bir skandal daha! Vatandaşa neler yedirdiler neler - 6. Resim

Sakatat, kalp, at ve eşek eti... Gıdada bir skandal daha! Vatandaşa neler yedirdiler neler - 7. Resim

Sakatat, kalp, at ve eşek eti... Gıdada bir skandal daha! Vatandaşa neler yedirdiler neler - 8. Resim

Sakatat, kalp, at ve eşek eti... Gıdada bir skandal daha! Vatandaşa neler yedirdiler neler - 9. Resim

Sakatat, kalp, at ve eşek eti... Gıdada bir skandal daha! Vatandaşa neler yedirdiler neler - 10. Resim

Sakatat, kalp, at ve eşek eti... Gıdada bir skandal daha! Vatandaşa neler yedirdiler neler - 11. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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