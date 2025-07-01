Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşına zam müjdesi! Tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşı ve 600 bin kamu işçisinin zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Enflasyon rakamlarının ardından en düşük emekli maaşı için rakamı Meclis'e sunacaklarını söyleyen Bakan Işıkhan, kamu işçisine üçüncü teklifi bu hafta vereceklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Işıkhan, en düşük emekli maaşı ve 600 bin kamu işçisinin zammı için dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İlgili Haber Altında büyük düşüş bekleniyor! Dev banka tarih ve rakam verdi

"RAKAM MECLİS'E SUNULACAK"

Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamının artırılıp artırılmayacağı yönündeki soru üzerine, "3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacaktır. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Konu ile ilgili Sayın Grup Başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah, hayırlı olur emeklilerimiz için." dedi.

"SON TEKLİFİMİZİ BU HAFTA SUNACAĞIZ"

Bakan Işıkhan, kamudaki yaklaşık 600 bin işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili soruya ise "Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız, İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum." cevabını verdi.

KAMU İŞÇİSİ NE İSTİYOR?

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 21 maddelik talep taslağında, öncelikle kamuda günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Günlük en düşük ücret artışının ardından işçilere kıdem zammı yapılması ve ortaya çıkacak bu rakamın da 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50 artırılması istendi.

İki konfederasyon, 2025'in ikinci altı ayı ile 2026'nın ilk ve ikinci altı aylarında ücretlere yüzde 25 zam yapılması ve bu oranların üzerine de her dönem için yüzde 10 refah payı verilmesi talebinde bulundu.

Talep edilen zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde ise oluşacak enflasyon farkının işçiye ödenmesi istendi.

HÜKÜMETİN TEKLİFLERİ

Kamu işvereni temsilcisi TÜHİS, ilk teklifini 24 Haziran'da vermişti. Buna göre ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 zam önerilmişti. Ancak işçiler bu teklifi yetersiz bulmuştu.

Bunun üzerine hükümet, işçilere ikinci teklifin sundu. Buna göre ikinci zam teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10 oldu. 2026 yılı için teklif değişmezken; ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 oldu. Ancak bu teklif de memnuniyetle karşılanmazken, hükümetin son teklifi bekleniyor.