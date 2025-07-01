Altında büyük düşüş bekleniyor! Dev banka tarih ve rakam verdi

ABD'li dev banka Citi'den altınla ilgili çarpıcı bir rapor geldi. İsrail-İran savaşının sona ermesiyle altında yatay seyir bekleyen banka, 2026 için rakam verdi. Dev banka altında büyük düşüş bekliyor.

İsrail-İran savaşıyla zirve yapan altının gram fiyatı, ateşkesin sağlanmasıyla geri çekilmeye başladı. 4 bin 379 lirayla rekor kıran gram altın, 4 bin 200 lira seviyelerine geriledi. Herkes altının geleceğini merak ederken, ABD'li yatırım bankası Citi'den dikkat çeken bir analiz geldi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ONS ALTIN TAHMİNİ

Citi, küresel ekonomik görünümdeki iyileşme ve Orta Doğu'daki jeopolitik tansiyonun düşmesiyle birlikte altın fiyatlarında yaz aylarında yatay bir seyir beklediğini duyurdu. Banka 2025'in üçüncü çeyreğinde ons altının 3.100 dolar ila 3.500 dolar arasında seyretmesini bekliyor.

Citi'nin analizinde "Altın fiyatlarının, piyasadaki arz-talep dengesinin zirveye ulaşmasıyla birlikte, konsolidasyon sürecine devam etmesini bekliyoruz. Nisan ayı sonunda görülen 3 bin 500 dolar seviyesi, bu döngünün zirvesi olabilir" ifadeleri yer aldı.

ALTINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Citi, altın piyasasındaki arz-talep dengesinin bu çeyrekte zirveye çıkmasını ancak yatırımcı talebinde beklenen düşüş nedeniyle piyasanın yılın geri kalanında temelde zayıflayacağını tahmin ediyor.

ALTINDA 2026 BEKLENTİSİ

Citi'nin 2026 tahminleri ise oldukça dikkat çekici. Altının uzun vadede düşüş trendine gireceğini belirten dev banka, ons altınının 2026'nın ikinci yarısında 2.500 ila 2.700 dolar bandına gerileyebileceğini belirtti. Raporda, "Altın üreticilerinin, mevcut fiyat seviyelerinden aşağı yönlü hareketlere karşı risklerini sigorta altına almalarını şiddetle tavsiye ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.