TMSF, Türkiye'nin ünlü 2 şirketini satışa çıkardı! İşte ihale detayları

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türkiye'nin 2 ünlü şirketi için dikkat çeken bir karar verdi. Akfel Gaz ve İstiklal Mobilya ihale usulü satılacak. İşte detaylar...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ve İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni satışa çıkardı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda ihale detayları yer aldı.

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AKFEL GAZ İÇİN MUHAMMEN BEDEL 21 MİLYON DOLAR

Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerco Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ve Avrasya Gaz AŞ’de bulunan hisselerinden oluşan bütünlük için muhammen bedel 21 milyon dolar olarak belirlendi. İhaleyi kazanan şirketin borçlarını da devralacak.

173 MİLYON DOLARLIK BORÇ

Şirketin yeni sahibi 173 milyon 668 bin 802 dolar ana para meblağlı kredi borçları ile kamu borçları ve diğer borçlarından da sorumlu olacak. İhale ise 29 Temmuz 2025'de saat 14.30’da yapılacak.

İSTİKBAL MOBİLYA İÇİN MUHAMMEN BEDEL 12,5 MİLYAR TL

TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki İstikbal Mobilya paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle “Şartname”de belirtilen kayıt ve şartlarla satışa sunacak.

İstikbal Mobilya için muhammen bedel 12,5 milyar TL olarak belirlenirken, ihaleye katılım teminatı 625 milyon TL olacak.

İSTİKLAL İHALESİ 30 EYLÜL'DE

İhale 30 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Teklifler, yatırımcılar ve/veya bunların yasal temsilcileri huzurunda açılacak. Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma yapılacak.