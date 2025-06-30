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AK Parti'den en düşük emekli maaşı müjdesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AK Parti, Emekli Maaşı, Enflasyon, Zam, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emekliler temmuz zammını heyecanla beklerken, en düşük emekli maaşına zam yapılıp yapılmayacağı merak konusuydu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milyonlar için müjdeli haberi verdi. İşte detaylar...

Emekliler 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla milyonların zammı netleşecek. 

AK PARTİ'DEN BEKLENEN AÇIKLAMA 

Enflasyon beklentilerine göre emeklilere yüzde 16-17 arasında bir zam yapılması beklenirken, en düşük emekli maaşına güncelleme yapılıp yapılmayacağı merak konusuydu. AK Parti'den konu hakkında beklenen açıklama geldi. 

AK Parti'den en düşük emekli maaşı müjdesi - 1. Resim

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA ZAM YAPILACAK MI?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından en düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacağını belirtti. Güler, "En düşük emekli aylıklarına yönelik düzenleme bu kanun teklifine eklenecek" dedi. 

AK Parti'den en düşük emekli maaşı müjdesi - 2. Resim

ERDOĞAN TALİMATI VERDİ, ÇALIŞMA YAPILDI 

Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz öncülüğünde bir çalışma yapıldığını açıkladı. Enflasyon rakamlarının beklendiğini belirten Güler, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda da perşembe günü konunun masaya yatırılacağını belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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