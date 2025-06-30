Memur ve emekli için kritik gelişme! İşte milyonların temmuz zammı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Haziran 2025 14:38 - Güncelleme: 30 Haziran 2025 14:57 - Güncelleme:

Memur ve emekli zammının belli olması için son 3 gün. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonların maaş zammı netleşecek. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, enflasyonun yüzde 1,53 gelmesini bekliyor. Peki bu orana göre memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

TÜRKİYE GAZETESİ/Mesut ŞAHİN- Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı. Milyonların zammı 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. İlgili Haber Ünlü bebek bezi markası Türkiye'den çekildi! İşte nedeni... MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR? SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2025'in ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak. 5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 15,09 Ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon yüzde 15,09. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,09, memur ve memur emeklileri ise yüzde 14'lük zammı şimdiden garantiledi. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarıyla kesin zam oranı ortaya çıkacak. EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 1,53 AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon tahmininin ortalaması yüzde 1,53 oldu. MEMUR VE EMEKLİYİ BEKLEYEN ZAM Eğer enflasyon haziranda yüzde 1,53 gelirse 6 aylık enflasyon yüzde 16,85 olacak. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin temmuz zammı yüzde 16,85 olacak. Memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 15,75 olarak belirlenecek.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin