Ünlü bebek bezi markası Türkiye'den çekildi! İşte nedeni...

Ünlü bebek bezi markası Goo.N dikkat çeken bir karara imza attı. Uzun yıllardır Türkiye'de faaliyet gösteren Japon marka, vedasını duyurdu. Şirket, Türkiye pazarından çekildiğini açıkladı.

Japonya'nın en büyük kağıt üreticilerinden Daio'nun, ürettiği bebek bezi markası Goo.N'dan, Türkiye için sürpriz bir karar geldi. Uzun yıllardır Türkiye'de faaliyet gösteren ve bebek bezi, giyilebilir külot bez ve çeşitli hijyen malzemeleri satışı yapan şirket, Türkiye pazarına veda etti.

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MEVCUT EKONOMİK KOŞULLAR NEDENİYLE...

"Mevcut ekonomik koşulları" neden gösteren şirket, Türkiye'den çekildiğini duyurdu. Şirket konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Goo.N'dan yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye'deki mevcut ekonomik koşullar nedeniyle, GOO.N ürünlerinin üretimi ve Türkiye pazarındaki tedarikini sürdürmek ne yazık ki mümkün olmamıştır. Bu sebeple, GOO.N ürünlerini kullanan siz değerli müşterilerimizden içtenlikle özür diliyor, üzülerek veda ediyoruz. Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ediyoruz."