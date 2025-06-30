Milyonlarca araç sahibi için son gün! 140 bin TL cezası var

Milyonlarca araç için zorunlu olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne geçiş için son gün. Ticari araç sahiplerine Taşıt Tanıma Birimi montajı için tanınan süre bugün doluyor. 1 Temmuz itibarıyla zorunlu olan sisteme dahil olmayan araçlar sahipleri, yakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek. Ayrıca yükümlülüklerini yerini getirmeyenler hakkında 7 bin liradan 140 bin liraya kadar usulsüzlük cezası kesilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele amacıyla akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlayan UTTS, Haziran'ın ilk haftası itibarıyla hizmete alındı. Bu kapsamda yükümlü taşıtların depo girişlerine, taşıta ilişkin bilgileri içeren TTB takılması ve akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin UTTS kaydını yaptırması ve en az bir adaya 1 Tabanca İletişim Modülü (TİM), 2 Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) taktırma zorunluluğu getirildi.

Sistemle TTB'de yer alan bilgiler, TTO tarafından otomatik şekilde okunarak taşıt plaka bilgisinin elle girilmesine gerek kalmaksızın Ödeme Kaydedici Cihaz'a (ÖKC) güvenli şekilde iletiliyor. Yakıt alımının ardından alınan ÖKC fişi ise UTTS kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi ihtiva edecek şekilde gösteriyor.

BUGÜN SON GÜN!

UTTS internet sitesinden TTB kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayan, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın kapsamdaki tüm taşıt sahiplerinin, 30 Haziran'a kadar araçlarının TTB montajlarını tamamlamaları gerekiyor.

TTB montajını tamamlamayan taşıt sahiplerinin 1 Temmuz'dan itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeleri, Vergi Usul Kanunu (VUK) bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak ve akaryakıt harcamaları gider beyanında kullanılamayacak.

140 BİN TL'YE KADAR CEZASI VAR

UTTS Tebliği'nde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları uygulanabilecek.

UTTS kapsamındaki yükümlü taşıt sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve mükelleflerin cezai müeyyideyle karşılaşmaması için TTB montaj işlemlerini, UTTS internet sitesi üzerinden 30 Haziran'a kadar tamamlamaları gerekiyor.