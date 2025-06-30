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Haberler > Ekonomi > İslam Memiş altın için rakam verip uyardı: Alın ve unutun! 

İslam Memiş altın için rakam verip uyardı: Alın ve unutun! 

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İslam Memiş altın için rakam verip uyardı: Alın ve unutun! 
Ekonomi Haberleri

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altınla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Sabırla bekleyenlerin mükafatını aldığını belirten Memiş, rakam verip "Gram tarafı al-unut sürecinde" dedi. 

İsrail-İran savaşının sona ermesiyle altın fiyatları gerilemeye başladı. 4 bin 379 lirayla rekor seviyeyi gören gram altın, 4 bin 200 lira seviyesinin altına indi. Altının geleceği merak konusu olurken, ekonomist İslam Memiş'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi. 

"SABIRLA BEKLEYEN MÜKAFATINI ALIYOR"

Sabırla bekleyenlerin ödülünü aldığını belirten Memiş, "Gram altın şu an 4.195 lira. 3. dalışın yüzde 50 sürecini izliyorsunuz. Sabırla beklediğiniz için mükâfâtını alıyorsunuz. Gaza gelmeyip beklediğiniz için sizi tebrik ediyorum. Sizinle 3. dalışı beklemek keyifliydi." dedi.

İslam Memiş altın için rakam verip uyardı: Alın ve unutun!  - 1. Resim

"GRAM TARAFI AL-UNUT SÜRECİNDE"

Memiş sözlerini şöyle tamamladı: "Ons tarafında yıl sonu beklentim değişmedi. Gram tarafı al-unut sürecinde. 4.150-4.200 aralığı al-unut." 

İslam Memiş'in paylaşımı şöyle: 

İslam Memiş altın için rakam verip uyardı: Alın ve unutun!  - 1. Resim

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