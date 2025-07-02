Taşıt kredilerinde şaşırtan tablo! 250 bin TL’nin geri ödemesi…

Yüksek faiz ortamında konut ve ihtiyaç kredi hacminde artış sürerken, taşıt kredilerinde tam tersi tablo yaşanıyor. Taşıt kredisi hacmi 59 milyar 70 milyon TL’ye kadar geriledi ve toplam içindeki payı %2,5’e düştü. Araba alırken İhtiyaç kredisinin de kullanılması ve otomobilin yatırım aracı olmaktan çıkması kredi hacmini de etkiledi. Bu arada en düşük taşıt kredisi hangi bankalarda? 250 bin TL kredinin geri ödemesi kaç TL? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankasından faiz indirimi beklentisi artarken, kredi çekmek isteyen tüketiciler de heyecanla bekleyişe geçti. Ancak yüksek faiz ortamında konut ve ihtiyaç kredisi hacminde artış devam ederken, taşıt kredilerinde tam tersi bir tablo yaşanıyor.

BDDK tarafından açıklanan verilere göre 28 Mart haftasında 66 milyar 253 milyon TL olan taşıt kredisi hacmi, 20 Haziran haftasında 59 milyar 70 milyon TL’ye kadar geriledi. Böylece taşıt kredilerinin toplam krediler içindeki ağırlığı %2,5’e düştü.

EN DÜŞÜK TAŞIT KREDİLERİ

Öte yandan 2 Temmuz itibarıyla bankalarca sunulan en düşük taşıt kredisi/finansmanı oranları şöyle:

Kuveyt Türk : %3,45 (Kâr payı oranı)

: %3,45 (Kâr payı oranı) Dünya Katılım : %3,50 (Kâr payı oranı)

: %3,50 (Kâr payı oranı) Akbank : %3,60

: %3,60 Vakıf Katılım : %3,70 (Kâr payı oranı)

: %3,70 (Kâr payı oranı) Garanti BBVA : %3,79

: %3,79 TEB: %3,79

Öte yandan 2 Temmuz itibarıyla bankalarca sunulan en düşük taşıt kredisi/finansmanı oranlarına bakıldığında, 250 bin TL’nin çeşitli vadelerde geri ödeme tabloları şöyle:

250 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

-Finansman tutarı: 250 bin TL

-Finansman vadesi: 12 ay

-Finansman oranı: %3,45 (Kâr Payı oranı)

-Aylık taksit: 27 bin 393 TL

-Toplam geri ödeme: 330 bin 153 TL

-Banka: Kuveyt Türk

250 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

-Finansman tutarı: 250 bin TL

-Finansman vadesi: 24 ay

-Finansman oranı: %3,45 (Kâr Payı oranı)

-Aylık taksit: 17 bin 221 TL

-Toplam geri ödeme: 414 bin 740 TL

-Banka: Kuveyt Türk

250 BİN TL KREDİ/36 AY VADE

-Finansman tutarı: 250 bin TL

-Finansman vadesi: 36 ay

-Finansman oranı: %3,45 (Kâr Payı oranı)

-Aylık taksit: 14 bin 123 TL

-Toplam geri ödeme: 509 bin 870 TL

-Banka: Kuveyt Türk

250 BİN TL KREDİ/48 AY VADE

-Finansman tutarı: 250 bin TL

-Finansman vadesi: 48 ay

-Finansman oranı: %3,45 (Kâr Payı oranı)

-Aylık taksit: 12 bin 766 TL

-Toplam geri ödeme: 614 bin 235 TL

-Banka: Kuveyt Türk

FİYATLARDA REEL DÜŞÜŞ

Bu arada salgın yıllarında tedarik sıkıntısı, yüksek enflasyon ve düşük faiz etkisiyle otomobil de yeniden bir yatırım aracı olmuştu. Ancak son 2 yıllık süreçte COVID 19’un etkilerinin ortadan kalkması, araç bulunabilirliğinin artması ve uygulanan sıkı para politikası neticesinde, otomobil fiyatlarında reel olarak değer kayıpları öne çıkmaya başladı.

ORTALAMA ARAÇ FİYATI…

Türkiye’de Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından her ay açıklanan “Sahibindex Otomobil Piyasası Görünümü” raporu ile ortalama araç fiyatları da ölçülüyor. 2024 yılının aralık ayında açıklanan rapora göre ortalama otomobil fiyatı 908 bin 588 TL olarak gerçekleşmişti. Mayıs ayında ise ortalama fiyat 962 bin 726 TL’ye çıktı.

YATIRIM CAZİBESİ KALMADI

Söz konusu 6 aylık dönemde otomobil fiyatlarında artış %5,95 olarak gerçekleşti. Ancak aynı dönemde TÜFE’nin %16,30 olarak gerçekleştiği dikkate alındığında, taşıt fiyatlarındaki prim de enflasyona yenik düştü. Fiyatlardaki bu eğilim, otomobili yatırım aracı olmaktan çıkararak kredi hacminde de düşüşü beraberinde getirdi.