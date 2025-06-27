Konut kredisi faizlerinde indirim başladı! 1 milyon TL'nin güncel geri ödemesi…

Ev alma hayali kuranların dikkatle takip ettiği konut kredisi oranlarında hareketlilik başladı. Temmuzda faiz indirimi beklentileri öne çıkarken, geçen hafta %2,95 olan en düşük konut kredisi oranı bu hafta %2,89’a geriledi. En uygun konut kredisi oranları hangi bankalarda? 500 bin, 1 milyon ve 1,5 milyon TL’nin güncel geri ödeme tabloları nasıl şekilleniyor? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda jeopolitik tansiyonun düşmesi ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından temmuz ayında faiz indirimi beklentileri yükseldi. Dikkatler bir yandan kredi faizlerine çevrilirken, bazı kredilerde küçük miktarlarda da olsa düşüşlerin başladığı görülüyor.

KONUTTA DÜŞÜŞ BAŞLADI

Ev hayali kuranların takip ettiği konut kredisi oranlarında da aşağı yönlü hareketlilik başladı. Geçen hafta 10 yıl vadede %2,95 olan en düşük konut kredisi faizi bu hafta %2,89’a geriledi. Akbank tarafından sunulan “İlk Evim Konut Kredisi” oranlarında sınırlı da olsa bu düşüş gözlerden kaçmadı.

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EN UYGUN KONUT KREDİLERİ

Bankalarca bu hafta sunulan en düşük konut kredisi oranları şöyle sıralanıyor:

-Akbank: %2,89

-Yapı Kredi: %3,05

-Kuveyt Türk: %3,08 (Kâr Payı Oranı)

-İş Bankası: %3,10

-Garanti BBVA: %3,10

En düşük oran dikkate alındığında ise örnek ödeme tabloları şöyle:

500 BİN TL KREDİ/120 AY VADE

-Kredi Tutarı: 500 bin TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,89

-Aylık Taksit: 14 bin 939 TL

-Toplam Geri Ödeme: 1 milyon 817 bin 972 TL

1 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

-Kredi Tutarı: 1 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,89

-Aylık Taksit: 29 bin 879 TL

-Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 613 bin 184 TL

1,5 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

-Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,89

-Aylık Taksit: 44 bin 818 TL

-Toplam Geri Ödeme: 5 milyon 408 bin 397 TL

KREDİ HACMİNDE SON DURUM

BDDK tarafından açıklanan son verilere göre konut kredisi hacmi 20 Haziran ile sona eren haftada 579 milyar 901 milyon TL milyon TL olarak gerçekleşti. Söz konusu tutar bir önceki hafta 579 milyar 215 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Kredi hacminde geçen hafta sınırlı miktarda artış gözlemleniyor.