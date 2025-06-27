Altın fiyatlarında düşüş hızlandı! Yatırımcı bu hafta da üzülüyor

Altın fiyatlarında son dakika! 27 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.225 TL’den güne başlıyor. Geçen hafta %-1,87 değer kaybeden ons altın fiyatı ise bugün 3.330 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Onsta son fiyatlamalar itibarıyla bu hafta da %-2,00 civarında düşüş yaşanıyor. Jeopolitik risklerde yaşanan gerileme ve güçlü gelen ABD verileri altın fiyatlarında baskıyı artırıyor. Piyasalar bugün ABD’den gelecek mayıs ayı Çekirdek PCE endeksine kilitlendi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü başlarken, altın fiyatlarında da zayıf seyrin devam ettiği görülüyor. Geçen hafta %-1,87 değer kaybederek 3.368 dolardan kapanış yapan ons altın fiyatı, bugün (TSİ 06:40 itibarıyla) 3.300 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Onsta son fiyatlamalar itibarıyla bu hafta da %-2,00 civarında düşüş yaşanıyor.

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FED BAŞKANI SPEKÜLASYONU

Piyasalarda yaşanan gelişmelere bakıldığında, mevcut FED Başkanının görev süresi gelecek yıl mayıs ayında dolacak olmasına rağmen; ABD Başkanı Trump’ın, yeni adayını eylül veya ekim gibi daha erken bir tarihte açıklayabileceği ve muhtemelen “daha gevşek finansal koşulları destekleyen” bir adayı tercih edebileceğini yönünde haberler öne çıktı.

3.350 DOLARDAN DÖNDÜ

Bu gelişme dünkü işlemlerde dolar endeksini zayıflatırken ons altında da 3.350 dolara kadar yükselişi destekledi. Ancak ABD’den gelen son ekonomik veriler enflasyonist baskılara işaret edince altında ibre yeniden aşağı döndü. Hafta boyunca jeopolitik tansiyondaki düşüşten etkilenen ons altın, ABD’den gelen verilere daha fazla hassasiyet göstermeye başladı.

KRİTİK ABD VERİLERİ

ABD’de dayanıklı mal siparişleri geçen ay %8,5'lik bir artış tahminine karşılık, %16,4 gibi beklentinin oldukça üzerinde bir artış sergiledi. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları da 245 bin beklentiye karşılık 236 bin kişi olarak açıklandı ve 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Rakamlar, ekonominin gücünü gösterirken, “erken faiz indirimi” beklentileri de sorgulanmaya başladı ve altın fiyatı geriledi.

DİKKATLER BU VERİDE

Piyasalar bugün ABD’de açıklanacak mayıs ayı çekirdek kişisel tüketici harcamaları (PCE) endeksine kilitlendi. FED’in de harcama eğilimleri olarak dikkatle takip ettiği bu verinin beklentiyi aşması halinde altın fiyatları üzerindeki baskının da artabileceği ifade ediliyor. Onsta 3.310 dolar kritik destek olarak gösteriliyor.

27 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN FİYATI

İç piyasalara bakıldığında spot piyasada işlem gören 27 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.225 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatında da bu hafta %-1,65 civarında düşüş yaşanıyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda bugün işlemler 4.215-4.265 TL alım ve satım aralığında seyrederken, çeyrek altın sabah saatlerinde 6.960 TL’den satılıyor.