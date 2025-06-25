Şu anda kredi çekmek ne kadar doğru? İhtiyaç, konut ve taşıtta en düşük oranlar...

Bankadan para çekecekler dikkat! Jeopolitik tansiyonda yaşanan gerileme faiz indirimi beklentilerini öne çıkardı. Şu anda kredi faizlerinin zirvede olduğunu belirten uzmanlar, “Faiz indirimleri kredilere de yansıyabilir. Bugün yüksek oranlardan kredi çekecek tüketiciler, tutarı düşük ve vadeyi kısa tutarsa daha az faiz yükü ile karşılaşır” uyarısında bulunuyor. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde en düşük oranlar ve örnek ödeme tabloları haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankası’nın haziran ayındaki toplantıda “pas” geçmesinin ardından kredi oranlarında kayda değer bir farklılık yaşanmadı. Ancak ekonomistler, gelecek ay faiz indirimi beklentisinin arttığını belirterek, mevcut durumda kredi faizlerinin zirve seviyede olduğunu ifade ediyor. Muhtemel faiz indirimleri ile birlikte kredi oranlarının da kademeli olarak aşağı geleceği yönünde beklentiler öne çıkıyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜNCE…

Orta Doğu’da İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesin kalıcı olması halinde jeopolitik risklerde de gerileme yaşanacağını belirten analistler, “Bunun ilk işaretlerini petrol fiyatlarındaki düşüşte gördük. TCMB, haziran toplantısında bu belirsizlikler sebebiyle ‘bekle-gör’ konumuna geçmişti. Petrol fiyatının enflasyonist baskı oluşturmayacak düzeylere geri dönmesinin ardından, TCMB’nin de faiz indirimi için eli güçlendi” diye konuşuyor.

TÜKETİCİYE KREDİ UYARISI

Faizlerde, tahminlere paralel düşüş halinde kredi çekmek isteyen tüketicilere de önemli uyarılar yapılıyor. Bankacılar, “Kredilerde vade uzadıkça faiz oranlarının da düştüğü görülüyor ancak muhtemel faiz indirimleri halinde, uzun vadeli krediler üzerindeki faiz yükü daha yüksek kalabilir. Bu sebeple tüketiciler yüksek oranlardan kredi çekecekse hem tutarı düşük hem vadeyi kısa tutarsa, daha az faiz yükü ile karşılaşır” uyarısında bulunuyor.

EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ

25 Haziran 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük konut kredisi oranı ve örnek ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 1 milyon TL

-Kredi Faizi: %2,89

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Aylık Taksit: 29 bin 878 TL

-Toplam geri ödeme: 3 milyon 613 bin 184 TL

-Banka: Akbank

EN DÜŞÜK TAŞIT KREDİSİ

25 Haziran 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük taşıt finansmanı oranı ve örnek ödeme tablosu:

-Finansman Tutarı: 250 bin TL

-Finansman Oranı: %3,45 (Kâr payı oranı)

-Finansman Vadesi: 24 ay

-Aylık Taksit: 17 bin 221 TL

-Toplam geri ödeme: 414 bin 740 TL

-Banka: Kuveyt Türk

EN DÜŞÜK İHTİYAÇ KREDİSİ

25 Haziran 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük ihtiyaç kredisi oranı ve örnek ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 125 bin TL

-Kredi Faizi: %3,59

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Aylık Taksit: 13 bin 840 TL

-Toplam geri ödeme: 166 bin 793 TL

-Banka: QNB