Ufukta faiz indirimi gözüktü! Son durumda 1 milyon TL'nin getirisi...

Orta Doğu’da tansiyonun düşmesi ve petrol fiyatlarında düşüşün ardından, temmuzda faiz indirimi beklentisi yükseldi. Haziran enflasyonunun da “kötü sürpriz” yapmaması halinde, gelecek haftadan itibaren mevduat faizlerinde düşüşün başlayabileceği ifade ediliyor. En yüksek mevduat oranını bazı bankalarda %53 olarak devam ediyor. 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL? En yüksek oranlar hangi bankalarda? Yatırımcı ne yapmalı? İşte detaylar…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Orta Doğu’da ateşkesin sağlanması ve petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın da faiz indirimi için eli kuvvetlendi. Bu ayki toplantıyı “pas” geçen TCMB’nin ilk faiz kararı, 24 Temmuz’daki PPK toplantısında gelecek.

200-300 BAZ PUAN GELEBİLİR!

Ekonomistler, başka bir şok yaşanmadığı taktirde TCMB’nin temmuzda 200-300 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini aktarıyor. Özellikle jeopolitik belirsizliklerin azalması ve enerji fiyatlarının gerilemesi, Türkiye’nin cari denge ve enflasyon gibi makroekonomik dengelerine destek oluyor.

TL’DE REEL GETİRİ YÜKSELİYOR

Mayısta enflasyonun aylık bazda %1,53 geldiğini hatırlatan ekonomistler, petroldeki düşüşün ardından haziran enflasyonu üzerindeki risklerin de azaldığını; mevcut faiz seviyeleri de dikkate alındığında TL’de ciddi bir reel getiri oluştuğunu, bunun da faizde indirim için yeterli zemini oluşturduğunu aktarıyor.

DİKKATLER MEVDUAT FAİZİNDE

TCMB’ye dair beklentilerle birlikte dikkatler bir yandan mevduat faizlerine çevrildi. Bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranı %53 olarak devam ediyor. Ancak banka özelinde mevduat oranlarında 1-2 puanlık indirimler de dikkat çekiyor. Gelecek hafta açıklanacak haziran enflasyonunun “kötü sürpriz” yapmaması halinde, mevduat faizlerinde de genel bir gerileme bekleniyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

25 Haziran 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:

-Alternatif Bank VOV Hesap: %53,00

-Anadolubank Renkli Hesap: %53,00

-Türkiye Finans Günlük Hesap: %53,00 (Kâr Payı Oranı)

-Fibabanka Kiraz Hesap: %52,00

-Odea Bank Oksijen Hesap: %52,00

-ING Turuncu Hesap: %51,00

-HSBC Modern Hesap: %51,00

En yüksek oranlar dikkate alındığında örnek getiri tabloları ise şöyle oluşuyor.

500 BİN TL/32 GÜN VADE

-Mevduat Tutarı: 500 bin TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: %53,00

-Net Getiri: 18 bin 621 TL

1 MİLYON TL/32 GÜN VADE

-Mevduat Tutarı: 1 milyon TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: %53,00

-Net Getiri: 37 bin 241 TL

1 MİLYON 500 BİN TL/32 GÜN VADE

-Mevduat Tutarı: 1 milyon 500 bin TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: %53,00

-Net Getiri: 55 bin 359 TL

YATIRIMCI NE YAPMALI?

%53 mevduat oranı öneren bankalar, vadesiz hesapta da bir miktar para bulundurma şartı öne sürüyor. Yatırımcıların öncelikle buna dikkat etmesi gerekiyor.

Ekonomistler, TCMB’nin faiz kararı yaklaştıkça bankaların mevduat oranlarında da önceden indirimlerin başlayabileceğini aktararak, “Hatta bazı bankalar düğmeye bastı. Yatırımcılar artık daha uzun vadeye odaklanarak, muhtemel faiz indirimlerine karşı portföylerini koruyabilir. Ancak tasarruf sahipleri, vade uzadıkça daha düşük faiz oranları ile karşılaşabilir, buna da dikkat edilmeli” uyarısında bulunuyor.