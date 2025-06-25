Altında yükseliş için kritik seviye… Orta Doğu sakinleşti, fiyatlar düştü

Altın fiyatlarında son dakika! 25 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.240 TL ve ons altın 3.330 dolardan güne başlıyor. Orta Doğu’da ateşkes, ‘güvenli liman’ talebini azaltarak altın fiyatını baskılıyor. Trive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut, 3.419 dolar direncinin aşılması halinde ons altında zayıflama emaresinin ortadan kalkacağını ifade etti. Ekonomik verilere odaklanan piyasalar, cuma günü ABD’de açıklanacak çekirdek enflasyona kilitlendi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- İsrail ve İran arasında ‘ateşkes’in ardından yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi ve güvenli liman talebinin azalması, altın fiyatlarını da etkiledi. Dünkü işlemlerde en düşük 3.295 doları gören ons altın %-1,36 değer kaybıyla 3.323 dolardan kapandı. Onsta bugünkü işlemler ise sabah saatlerinde 3.330 dolara yakın devam ediyor. Fiyatlarda sınırlı yükseliş öne çıkıyor.

25 HAZİRAN 2025 ALTIN FİYATI

İç piyasalara bakıldığında, spot piyasada 25 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.240 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 4.263-4.303 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Sabah saatlerinde çeyrek altın da 7.020 TL’den satılıyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, ons altında en kısa vadede 3.295 doların destek ve 3.360 doların direnç olarak takip edilmesi gerektiğini belirterek, “Orta Doğu’da ABD’nin daha büyük çatışma istememesi ve ateşkeste öncü olması, altın fiyatlarında da düşüşü beraberinde getirdi. Piyasalarda şimdi ekonomik veriler izlenecek” değerlendirmesinde bulunuyor.

GELİŞMELER HÂLÂ ÇOK SICAK!

Trive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut, “Ortadoğu’da suların durulması piyasalarda risk alma iştahını güçlendiriyor. Hürmüz Boğazının kapatılmamış olması ve İran-İsrail arasında kırılgan da olsa ateşkesin sağlanması piyasaları şimdilik rahatladı. Gelişmeler hâlâ oldukça sıcak. Mevcut durumda taraflardan gelecek açıklamaları yakından izlemeyi sürdüreceğiz” dedi.

ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN…

Ons altında zayıflama emaresini ortadan kaldıracak en önemli fiyatlamanın, 3.419 dolar direncinin aşılması olacağını aktaran Eren Can Umut, “Son gelişmeler eşliğinde bu olasılıktan uzaklaştık. Ancak 3.419 direncinin aşılması halinde sarı metalde yeni rekorlara doğru yükselişin tetikleneceğini not etmekte fayda var” ifadelerini kullandı.

DİKKATLER ABD VERİSİNDE

Bu arada FED üyelerinden son günlerde “temmuzda faiz indirimi olabileceğine” yönelik açıklamaların ardından; dün FED Başkanı Powell, Kongre’deki konuşmasında “daha temkinli” mesajlar vermeye devam etti.

Piyasalarda cuma günü açıklanacak, ABD mayıs ayı çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi bekleniyor. FED’in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği bu verinin beklentilere paralel ya da daha düşük gelmesi halinde faiz indirimi beklentilerinin ağırlık kazanması ve bunun da altın fiyatlarına sınırlı pozitif yansımalarının olabileceği aktarılıyor.