TOKİ arsa satışı ne zaman, saat kaçta? Vadeli arsa satışı başlıyor!

TOKİ, 41 ilde toplam 301 arsa satışı yapacağını duyurdu. Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vadeyle arsa sahibi olmak isteyenler TOKİ arsa satışı tarihlerini araştırmaya başladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), arsa sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşı sevindiren haberi verdi. TOKİ 41 ilde tam 301 arsa satışa çıkaracak. Konut, ticaret, turizm, sanayi, sağlık ve sosyal tesis alanları gibi farklı niteliklerdeki arsalar, yüzde 25 peşinat ve uzun vade imkanıyla açık artırmayla alıcı bulacak.

TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ arsa satışları 19-20 Haziran 2025 tarihlerinde açık artırmaya çıkacak. Açık artırmalar saat 10.30’da Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak. Dileyen katılımcılar Emlak Müzayede internet sitesi üzerinden online teklif de verebilecek.

TOKİ ARSA PEŞİNATLARI VE VADE SAYISI NE KADAR?

TOKİ açık artırmada yüzde 25 peşinat ile 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat ile 36 ay vade yöntemleriyle iki farklı fırsat sunuyor. Bu sistem sayesinde düşük bir peşinatla uzun vadeli ödeme planı oluşturulabiliyor.

TOKİ MUHAMMEN BEDELLER NE KADAR?

Arsa bedellerine göre yatırılması gereken teminat tutarları şu şekilde belirlendi:

0 - 2.500.000 TL arası: 100.000 TL

2.500.001 - 10.000.000 TL arası: 500.000 TL

10.000.001 - 25.000.000 TL arası: 2.000.000 TL

25.000.001 - 50.000.000 TL arası: 3.000.000 TL

50.000.001 - 100.000.000 TL arası: 5.000.000 TL

100.000.000 TL üzeri arsalar için: 10.000.000 TL

TOKİ HANGİ ARSALARI SATIŞA ÇIKARACAK?

TOKİ’nin açık artırmasında satılacak arsalar; konut, ticaret, turizm, tarım, sanayi, sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel tesis, akaryakıt istasyonu gibi çeşitli niteliklerde olacak.

TOKİ HANGİ İLLERDE ARSA SATIŞI YAPACAK?

Arsa satışlarının yapılacağı iller ise şu şekilde sıralanıyor:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ