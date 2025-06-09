Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Peşin ödeyene indirim var! TOKİ 41 ilde 310 arsayı satışa çıkardı

Peşin ödeyene indirim var! TOKİ 41 ilde 310 arsayı satışa çıkardı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Peşin ödeyene indirim var! TOKİ 41 ilde 310 arsayı satışa çıkardı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TOKİ, 41 ilde 310 arsayı satışa çıkardı. 19 ve 20 Haziran tarihleri arasında açık artırma usulü ile yapılacak satış için farklı ödeme seçenekleri bulunuyor. İşte detaylar...

Arsa almayı düşünenler için büyük bir fırsat geldi. TOKİ Türkiye genelinde birçok ilde arsa satışı için düğmeye bastı. Toplamda 41 ilde 310 arsa satılacak.

İHALELER 19 VE 20 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Arsalar açık artırma usulü ile 19-20 Haziran tarihinde ihaleye çıkacak. Açık artırmalar saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

Peşin ödeyene indirim var! TOKİ 41 ilde 310 arsayı satışa çıkardı - 1. Resim

ÖDEME SEÇENEKLERİ 

Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

Peşin ödeyene indirim var! TOKİ 41 ilde 310 arsayı satışa çıkardı - 2. Resim

HANGİ İLLERDE ARSA SATIŞI OLACAK?

Muhammen bedeli 14 milyar 12 milyon 507 bin 720 lira olan toplam 2 milyon 792 bin 830 metrekare büyüklüğündeki 310 arsanın satışa çıkacağı iller ise şöyle:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İETT şoförü korku saçtı! İnsanlar çığlık çığlığa bağırdı, fenalaşıp bayılanlar olduOsimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! Yıldız isme 30 milyonluk teklif
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dijital cüzdan kullanımı artıyor! e-Ticaret'te güvenlik tüketici önceliği oldu - Ekonomie-Ticaret'te güvenlik tüketici önceliği oldu70 milyon avroluk yatırım! 81 ili kapsıyor, faydalananların sayısı artıyor... - Ekonomi70 milyon avroluk yatırım! 81 ili kapsıyor...Vatandaş da üretici de bayram etti! Kurban çadırlarının çoğu boşaldı - EkonomiVatandaş da üretici de bayram etti 211 ülkeye ihraç ettik! Türkiye'ye 5 ayda 5.2 milyar dolar kazandırdı - EkonomiTürkiye'ye 5 ayda 5.2 milyar dolar kazandırdıBakan Işıkhan açıkladı! İşte annelere sağlanan destek miktarı - Ekonomiİşte annelere sağlanan destek miktarŞap hastalığı nedeniyle kurbanda satamadılar! Besicilerin imdadına bakanlık yetişti - EkonomiBesicilerin imdadına bakanlık yetişti
Sonraki Haber Yükleniyor...