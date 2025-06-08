Merkez Bankası'ndan kritik ipucu! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Milyonlarca memur ve emekli temmuz ayında alacağı zam için haziran enflasyonunun açıklanmasını bekliyor. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emekleri yüzde 15,09, memurlar ise yüzde 14'lük zammı şimdiden garantiledi. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan haziran enflasyon tahmini, memur ve emekli zammı için önemli bir ipucu verdi. İşte milyonları temmuzda bekleyen zam oranı....

Milyonlarca memur ve emekli temmuz ayında alacağı zammı merak ediyor. Zammın netleşmesi için TÜİK'in haziran enflasyonunu açıklaması bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 15,09

Enflasyon ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3, mayısta yüzde 1.53 oranında artış gösterdi. Böylece 5 aylık enflasyon yüzde 15,09 oldu.

5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,09, memur ve memur emeklileri ise yüzde 14'lük zammı garantiledi. Haziran enflasyonun açıklanmasıyla milyonların zammı belli olacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK İPUCU

Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,77 oldu. Eğer haziranda enflasyonun bu oranda gelmesiyle 6 aylık enflasyon yüzde 16,03 olacak.

MEMUR VE EMEKLİYİ TEMMUZDA BEKLEYEN ZAM

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 16,03, memur ve memur emeklilerinin zammı ise 16,03 olacak.