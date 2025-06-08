Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası'ndan kritik ipucu! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Merkez Bankası'ndan kritik ipucu! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Editör:
- Güncelleme:
Merkez Bankası&#039;ndan kritik ipucu! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Ekonomi Haberleri

Milyonlarca memur ve emekli temmuz ayında alacağı zam için haziran enflasyonunun açıklanmasını bekliyor. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emekleri yüzde 15,09, memurlar ise yüzde 14'lük zammı şimdiden garantiledi. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan haziran enflasyon tahmini, memur ve emekli zammı için önemli bir ipucu verdi. İşte milyonları temmuzda bekleyen zam oranı....

Milyonlarca memur ve emekli temmuz ayında alacağı zammı merak ediyor. Zammın netleşmesi için TÜİK'in haziran enflasyonunu açıklaması bekleniyor. 

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.

Merkez Bankası'ndan kritik ipucu! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam - 1. Resim

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 15,09

Enflasyon ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3, mayısta yüzde 1.53 oranında artış gösterdi. Böylece 5 aylık enflasyon yüzde 15,09 oldu. 

5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,09, memur ve memur emeklileri ise yüzde 14'lük zammı garantiledi. Haziran enflasyonun açıklanmasıyla milyonların zammı belli olacak.

Merkez Bankası'ndan kritik ipucu! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam - 2. Resim

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK İPUCU

Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,77 oldu. Eğer haziranda enflasyonun bu oranda gelmesiyle 6 aylık enflasyon yüzde 16,03 olacak.

Merkez Bankası'ndan kritik ipucu! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam - 3. Resim

MEMUR VE EMEKLİYİ TEMMUZDA BEKLEYEN ZAM 

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 16,03, memur ve memur emeklilerinin zammı ise 16,03 olacak. 

Yenilerinin üretimi için kullanılıyor! Baba Mevlüt'ün spermleri 250 bin liradan yok satıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Günlük 4000 TL'ye 100 derece sıcaklıkta çalışıyorlar! "Şifa niyetine üretiyoruz, vatandaşa hizmet ediyoruz" - EkonomiGünlük 4000 TL'ye 100 derece sıcaklıkta çalışıyorlar!Goldman Sachs, JP Morgan ve Citi! ABD'li bankalardan dikkat çeken altın tahmini - EkonomiABD'li bankalardan dikkat çeken altın tahminiTürk sanayiinin duayen ismi hayatını kaybetti - EkonomiTürk sanayiinin duayen ismi hayatını kaybettiToprağa gömüp 72 saat bekliyor, 3 saatte bir kontrol ediyorlar! Ata mirasını böyle yaşatıyorlar - EkonomiToprağa gömüp 3 saatte bir kontrol ediyorlarİstanbul rekoru! Beş ayda 31 milyonu buldu... - Ekonomiİstanbul rekoru! Beş ayda 31 milyonu buldu...Çin otomasyona geçti, işçilik maliyeti %10’un altına düştü! Robotları yönetecek yeni istihdam modeli geliştirilmeli  - EkonomiÇin otomasyona geçti, işçilik maliyeti %10’un altına düştü!
Sonraki Haber Yükleniyor...