Goldman Sachs, JP Morgan ve Citi! ABD'li bankalardan dikkat çeken altın tahmini

Son dönemde yaşanan gelişmeler "güvenli liman" olarak bilinen altına olan talebi artırdı. Vatandaşlar altındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ederken, ABD'li bankalar Goldman Sachs, JP Morgan ve Citi'den dikkat çeken tahminler geldi. İşte detaylar...

2025'de hızlı bir yükseliş gösteren altının geleceği merak ediliyor. Gram altın 5 Haziran tarihinde 4.305 lira ile ons altın ise 22 Nisan'da 3.500 dolarla rekor kırmıştı. Gram altın şu sıralar 4.175 liradan işlem görürken, ons altın ise 3.310 dolar seviyesinde bulunuyor.

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ABD'Lİ BANKALARDAN ALTIN TAHMİNİ

Vatandaşlar altının yılın ikinci yarısında nasıl bir seyir edeceğini araştırırken, ABD'li bankalardan dikkat çeken tahminler geldi. Goldman Sachs, JP Morgan ve Citi altın tahminlerini güncelledi.

GOLDMAN SACHS'TAN 4.500 DOLAR BEKLENTİSİ

Goldman Sachs, 2025 sonu için ons altında 3.700 dolar, resesyon durumunda ise 3.880 dolar tahmininde bulundu. Yüksek risk durumunda ise ons altının 4.500 dolara çıkacağını öngördü.

JP MORGAN 4 BİN DOLAR İÇİN 2026'YI İŞARET ETTİ

JP Morgan ons altının 2026'da 4 bin dolar seviyesini görebileceğini belirtti. Bir başka banka Citi ise özellikle Çinli sigorta şirketlerinin talebi ve artan jeopolitik riskler nedeniyle üç aylık altın tahminini 3.200 dolardan 3.500 dolara çıkardı. Bu hedef şimdiden gerçekleştiği için Citi’nin yeni bir revizyon açıklaması bekleniyor.