Bankadan para çekeceklere ‘indirim’ uyarısı! 125 bin TL kredinin 12, 24 ve 36 ayda geri ödemesi...

Orta Doğu’da ‘ateşkes’, petrolde düşüş, ‘CHP kurultayının iptali’ davasının ertelenmesi piyasada iyimserliği artırdı. Perşembe açıklanacak haziran enflasyonunun da düşük gelmesi halinde 24 Temmuz’da faiz indirimi ihtimali artacak. Kredi faizlerinde de düşüşlerin başlayabileceğini aktaran bankacılar, vadenin kısa ve tutarın düşük tutulmasını öneriyor. 125 bin TL’nin 12, 24 ve 36 ayda en düşük geri ödemesi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler, bu ay 24 Temmuz’daki toplantıda TCMB’den faiz indirimi beklentilerinin de yükselmesini destekledi.

Geçen ay İsrail ve İran arasında parlak veren çatışmaların “ateşkes” ile son bulması ve petrol fiyatlarının yeniden 65 dolar sınırına yaklaşması, enflasyon ve cari denge açısından pozitif karşılandı.

Hafta başında da “CHP kurultayının iptali” istemiyle açılan davanın 8 Eylül'e ertelenmesi piyasalardaki iyimserliği artırdı. İki yıllık gösterge tahvilin faizi %40,55 ile son 3,5 ayın en düşük seviyesine çekildi.

HAZİRAN ENFLASYONU BEKLENİYOR

Dikkatler şimdi haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Perşembe açıklanacak TÜFE’nin aylık bazda %1,5 civarında artması bekleniyor. Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanan son raporda ise TÜFE’nin %1,3 gelebileceği aktarıldı.

Başekonomist Çağrı Sarıkaya, yaptığı paylaşımda “Petroldeki düşüş 3 Temmuz’da açıklanacak haziran enflasyonunu olumlu etkileyecek gibi görünüyor. Talep koşullarındaki zayıflama ve kur istikrarıyla enflasyon görünümü iyileşiyor. Mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon da iki ay üst üste %2’nin altında. Bir alt platoya iniyoruz. Bu eğilimin kalıcı hale getirilmesi kritik” ifadelerine yer verdi.

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KREDİ ÇEKECEKLERE UYARI

Enflasyonda düşüş ve TCMB’den faiz indirimi beklentileri, kredi piyasalarını da yakından ilgilendiriyor. Bankacılık kaynakları düşük enflasyon ve faiz indirimi ana senaryosunda, kredi faizlerinde de yakın gelecekte indirimlerin başlayabileceğini aktarıyor.

Tüketicilere, kredileri daha kısa vadede ve daha düşük tutarlarda tutmaları tavsiye ediliyor. Böylece hem yüksek oranlardan alınan kredinin faiz yükünün azalacağı hem de ilerideki muhtemel faiz indirimlerinde daha uygun oranlı krediye erişim fırsatının değerlendirilebileceği aktarılıyor.

Bankalarca sunulan en düşük oranlar dikkate alındığında 125 bin TL kredinin 12, 24 ve 36 ayda geri ödeme tabloları şöyle oluşuyor:

125 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

-Kredi miktarı: 125 bin TL

-Kredi vadesi: 12 ay

-Kredi oranı: %3,65

-Aylık taksit: 13 bin 901 TL

-Toplam geri ödeme: 167 bin 532 TL

-Banka: TEB

125 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

-Kredi miktarı: 125 bin TL

-Kredi vadesi: 24 ay

-Kredi oranı: %3,44

-Aylık taksit: 8 bin 599 TL

-Toplam geri ödeme: 207 bin 102 TL

-Banka: ONB

125 BİN TL KREDİ/36 AY VADE

-Kredi miktarı: 125 bin TL

-Kredi vadesi: 36 ay

-Kredi oranı: %3,19

-Aylık taksit: 6 bin 746 TL

-Toplam geri ödeme: 243 bin 483 TL

-Banka: Alternatif Bank