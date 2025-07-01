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Petrol 3 haftanın dibini gördü! Fiyatlar savaş öncesine döndü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Petrol 3 haftanın dibini gördü! Fiyatlar savaş öncesine döndü
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail’in İran’a ilk saldırısından 3 gün önce 66,55 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, bu hafta başında en düşük 65,90 doları test etti. Bugünkü işlemler de 66,45 dolara yakın seyrediyor. Orta Doğu’da ateşkesin devam etmesi, dünyanın en büyük ithalatçısı olan Çin ekonomisindeki durgunluk ve OPEC+ Grubunun yeniden bir arz artışına hazırlanması petrol fiyatlarındaki tansiyonun da düşmesini destekledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle geçen ay son yılların en hareketli fiyatlamalarını yaşayan petrol fiyatları, jeopolitik risklerin ilk patlak verdiği noktanın da altına geriledi.

İsrail’in ilk saldırısından 3 gün önce, 10 Haziran’da 66,55 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, bu hafta başında en düşük 65,90 doları test etti. Böylece son 3 haftanın en düşük seviyesini test eden petrol fiyatı, çatışmaların da öncesindeki fiyatlara dönüş yaptı.

PETROL FİYATI NEDEN DÜŞÜYOR?

Bugünkü işlemlerde de petrol fiyatı 66,45 dolara yakın zayıf seyrini sürdürüyor. Genel olarak bakıldığında Orta Doğu’da ateşkesin devam etmesi, dünyanın en büyük ithalatçısı olan Çin ekonomisindeki durgunluk ve OPEC+ Grubunun yeniden bir arz artışına hazırlanması petrol fiyatlarındaki tansiyonun da düşmesini destekledi.

OPEC+ GRUBU NE YAPACAK?

Piyasada dikkatler bu hafta sonu OPEC+ Grubunun toplantısına çevrildi. Grubun mayıs, haziran ve temmuz aylarındaki gibi ağustos ayında da üretimi günde 411 bin varil artırması bekleniyor. Bu kararın alınması halinde OPEC+'dan gelen toplam arz artışı, bu yıl günlük bazda 1,78 milyon varile kadar çıkacak. Bu da küresel talebin %1,5'inden de fazlasına denk geliyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Bu arada petrol fiyatlarında “savaş öncesi döneme dönüş” yaşanmasına rağmen, iç piyasada akaryakıt fiyatları bir miktar yukarıda kaldı. 12 Haziran’da İstanbul Avrupa yakasında 46,96 TL olan benzinin litre fiyatı, bugün 48,89 TL’den satılıyor.

Haziranda dolar kurunda yaklaşık %1,40 yükseliş yaşanması ve rafineri marjlarının yüksek seyretmesi sebebiyle; Brent petroldeki düşüş, akaryakıt fiyatlarına birebir yansımadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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