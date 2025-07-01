İşte 6 ayda en çok yükselen ve düşen hisseler! BİST 100 ilk yarıda %1,2 prim yaptı

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu yıl ilk yarıda %1,20 prim yaparak 9.948’den kapandı. 6 aylık enflasyonun ise %16,50’ye yakın gerçekleşebileceği öngörülüyor. Endeksteki sınırlı yükseliş dikkate alındığında, borsa yatırımcısı ilk yarıda enflasyona yenildi. Ancak hisse bazlı hareketler ilk yarıda dikkat çekti. Ocak-Haziran 2025 döneminde en çok yükselen ve düşen hisseler hangileri? Borsada yaşananlar ve beklentiler haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- 2025 yılının ilk 6 aylık dönemi geride kalırken, borsanın da ilk yarı karnesi ortaya çıktı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu yıl ilk yarıda %1,20 prim yaparak 9.948 puandan kapanış yaptı. Geçen yılı 9.830 puandan tamamlayan endeks, Ocak-Haziran 2025 döneminde en düşük 8.872 ve en yüksek 10.902 puanı test etti. Yarı yıl kapanışı ise orta noktaya yakın bir seviyede gerçekleşmiş oldu.

SON GÜN POZİTİF KAPANIŞ!

BİST 100 endeksi geçen hafta 9.405 puandan kapanış yaparak, 2025 yılının ilk yarısında negatif kapanışa hazırlanıyordu. Ancak dün “CHP kurultayının iptali” istemiyle açılan davanın 8 Eylül'e ertelenmesinin ardından endeks, 2025’in en hızlı günlük primine imza atarak 9.948’den kapanış yaptı. Son gün primi ile endeks, ilk yarıyı nominal anlamda pozitif kapatmış oldu.

REEL DEĞER KAYBI YAŞANDI

BİST 100 endeksi bazında borsaya bakıldığında reel anlamda ise değer kaybının yaşandığı görülüyor. İlk 5 aylık enflasyon %15,09 oldu. Bu hafta açıklanacak haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık TÜFE’nin %16,50 civarında gerçekleşebileceği öngörülüyor. Endeksteki sınırlı yükseliş dikkate alındığında, borsa yatırımcısı ilk yarıda enflasyona yenildi.

İLK YARIDA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse bazında bakıldığında ise çok farklı fiyatlamalar öne çıkıyor. 31 Aralık 2024-30 Haziran 2025 kapanış fiyatları dikkatle alındığında BİST 100 kapsamındaki şirketlerden en fazla yükselenler şöyle:

1- Pasifik Eurosia Lojistik (PASEU): 88,25 TL (%198,55)

2- Graintürk Holding (GRTHO): 333,25 TL (%122,91)

3- Aselsan (ASELS): 150,80 TL (%108,00)

4- Efor Çay (EFORC): 117,70 TL (%101,02)

5- Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV): 8,15 TL (%81,27)

6- Ral Yatırım Holding (RALYH): 97,40 TL (%74,81)

7- Margün Enerji (MAGEN): 32,76 TL (%70,18)

8- Enerya Enerji (ENERY): 6,79 TL (%64,15)

9- Tekfen Holding (TKFEN): 108,80 TL (%51,01)

10- Halkbank (HALKB): 24,32 TL (%50,12)

İLK YARIDA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine 31 Aralık 2024 – 30 Haziran 2025 aralığında BİST 100 kapsamında en fazla düşen hisseler ise şunlar oldu:

1- Vestel Elektronik (VESTL): 34,32 TL (%-51,87)

2- Kontrolmatik (KONTR): 20,34 TL (%-47,28)

3- Alfa Solar Enerji (ALFAS): 41,38 TL (%-39,10)

4- Reeder Teknoloji (REEDR): 9,16 TL (%-36,17)

5- ARD Grup Bilişim Teknolojileri (ARDYZ): 27,14 TL (%-33,80)

6- Agrotech Teknoloji (AGROT): 7,16 TL (%-32,96)

7- Smart Güneş Teknolojileri (SMRTG): 27,50 TL (%-32,33)

8- MİA Teknoloji (MIATK): 28,78 TL (%-31,70)

9- CW Enerji (CWENE): 14,47 TL (%-31,23)

10- Zorlu Enerji (ZOREN): 3,04 TL (%-30,28)

BORSADA YAŞANANLAR VE BEKLENTİLER

İlk yarında içeride zayıf gelen bilançolar ve yüksek faiz ortamı endeksi baskılarken; küresel tarafta tarifeler ve jeopolitik gerilimler borsanın performansına yansıdı.

İkinci yarının en önemli iki beklentisi ise temmuz ayı ile birlikte öne çıkıyor. Perşembe günü açıklanacak haziran enflasyonunun tahminler dahilinde ya da daha düşük gelmesi halinde, 24 Temmuz’daki TCMB toplantısından da faiz indirimi beklentileri artacak.

Analistler, endeksin 9.800’ün üzerinde tutunması durumunda yükseliş ivmesinin devam edebileceğini öngörüyor.