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15 Temmuz'da kuyumcular açık mı? İşte Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kuyumcuların çalışma saatleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu özel günde en çok sorulan sorulardan biri de "15 Temmuz'da kuyumcular açık mı?" oldu. İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

15 Temmuz Salı gününe denk gelmektedir. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olarak kabul edilmesi sebebiyle "15 Temmuz'da kuyumcular açık mı?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Düğün sezonunun yoğun olarak başladı şu süreçte altın alımı yapmak isteyenler ya da elden çıkarmak niyetinde olanlar, bu özel günde kuyumların çalışma saatlerini merak ediyor.

15 Temmuz'da kuyumcular açık mı? İşte Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kuyumcuların çalışma saatleri - 1. Resim

15 TEMMUZ'DA KUYUMCULAR AÇIK MI?

15 Temmuz Salı günü resmi tatildir. Ancak kuyumcuların çalışma durumu, tamamiyle işyeri sahibinin kararına bağlı olarak değişebilmektedir. AVM içindeki kuyumcuların yarısından çoğu, AVM'nin genel çalışma düzenine bağlı olarak değişiklik yaşanabilir.

Şehir merkezlerindeki kuyumcuların bazıları kapalı olurken bazı kuyumcular da 15 Temmuz'da açık olabiliyor.

15 Temmuz'da kuyumcular açık mı? İşte Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kuyumcuların çalışma saatleri - 2. Resim

AVM'DEKİ KUYUMCULAR 15 TEMMUZ'DA AÇIK MI?

5 Temmuz'da yani yarın AVM'ler açık oluyor. Bu nedenle altınlarını bozdurmak ya da alım işlemi yapmak isteyen vatandaşlar alışveriş merkezinde yer alan kuyumculara yönelmeye başladı.

15 Temmuz 2025 Salı günü bazı alışveriş merkezlerdeki kuyumcular açık olabilir. Ancak gitmeden önce ilgili mağazadaki kuyumcularla iletişime geçmek faydalı olabilir. 

15 Temmuz'da kuyumcular açık mı? İşte Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kuyumcuların çalışma saatleri - 3. Resim

YARIN KUYUMCULAR AÇIK MI?

15 Temmuz'un resmi tail olarak kabul edilmesi nedeniyle, kuyumcuların açık olup olmaması işyerine bağlıdır. Bu sebeple yarın kuyumcuların kapalı olması mümkündür. Ancak kuyumcuya gitmeden önce gitmeyi düşündüğünüz kuyumcuyu arayarak kapalı olup olmadığını net bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Yarın kuyumcuya gitmeyi düşünen vatandaşların, gitmeden önce kuyumcuları arayarak açık olup olmadığını teyit etmeleri tavsiye edilir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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