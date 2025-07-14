15 Temmuz AVM'ler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor? Resmi tatillerde AVM çalışma saatleri gündemde

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, AVM'lerin açık olup olmadığını ve çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Türkiye genelinde resmi tatil olarak ilan edilen bu anlamlı günde kamu kurumları hizmet vermezken, özel sektör ve alışveriş merkezlerinin durumu merak konusu oldu. 15 Temmuz AVM'ler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor sorularının cevapları araştırılıyor.

2016 yılında yaşanan hain darbe girişiminin ardından 15 Temmuz, her yıl “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak resmi tatil kapsamında anılıyor. 15 Temmuz'da kamu kuruluşları, okullar, noterler ve bankalar gibi pek çok kurum hizmet vermezken, alışveriş merkezlerinin çoğu faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Peki, 15 Temmuz AVM'ler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor?

15 TEMMUZ AVM'LER AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kabul ediliyor. 15 Temmuz 2025 Salı günü AVM’lerin büyük çoğunluğu Türkiye genelinde açık olacak. Bilhassa büyük şehirlerde bulunan AVM’lerin vatandaşlara hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

15 TEMMUZ AVM'LER KAPALI MI?

15 Temmuz’da kamu kurumları, bankalar ve okullar kapalı olurken, AVM’ler için aynı durum geçerli değil. AVM’ler genellikle resmi tatil günlerinde kapalı değildir. Bu nedenle 15 Temmuz 2025 tarihinde de alışveriş merkezlerinin kapalı olması beklenmiyor.

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15 TEMMUZ AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Genel uygulamaya göre alışveriş merkezleri sabah saat 10.00 itibarıyla kapılarını açıyor. 15 Temmuz’da da çoğu AVM’nin sabah 10.00'da hizmete başlayacağı öngörülüyor. Bazı AVM’ler yönetim kararıyla farklı saatlerde açılabilir ya da kapanış saatlerinde değişiklik yapılabilir.

15 TEMMUZ AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

15 Temmuz 2025 Salı günü AVM’lerin çalışma saatleri çoğunlukla 10.00 ile 22.00 arasında olacak. AVM’lerdeki mağazalar, marketler, restoranlar ve sinema salonları da bu saatler arasında hizmet vermeye devam edecek.

Forum İstanbul, İstinye Park, Cevahir AVM, Kanyon AVM, Zorlu Center, Ege Park, Mavibahçe, Ankamall, Armada AVM, Panora AVM, Kentpark AVM, Cepa AVM gibi birçok AVM rutin çalışma saatlerinde açılış ve kapanış yapacak.