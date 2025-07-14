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Yarın toplu taşımalar ücretsiz mi? 15 Temmuz'da otobüs, metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi olacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yarın toplu taşımalar ücretsiz mi? 15 Temmuz&#039;da otobüs, metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi olacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz yarın toplu taşımalar ücretsiz olacak. Hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı hatlarda hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarında vatandaşlar ücretsiz seyahat edebilecek. Vatandaşlar yarın toplu taşımalar ücretsiz mi, 15 Temmuz'da otobüs, metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi olacak merak edilirken gerekli açıklamalar yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda uygulanacak olan ücretsiz ulaşım kararı, 15 Temmuz 2025 Salı günü boyunca geçerli olacak. Hangi toplu taşımaların ücretsiz olduğuna dair detaylar ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından duyuruldu.

Yarın toplu taşımalar ücretsiz mi? 15 Temmuz'da otobüs, metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi olacak? - 1. Resim

YARIN TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ?

Yarın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye genelinde toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı raylı sistemler hem de belediyelerin işlettiği toplu ulaşım araçları vatandaşlara gün boyu ücretsiz hizmet verecek.

Yarın toplu taşımalar ücretsiz mi? 15 Temmuz'da otobüs, metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi olacak? - 2. Resim

15 TEMMUZ'DA MARMARAY, METROBÜS, OTOBÜS, METRO ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 15 Temmuz Salı günü boyunca Marmaray, metrobüs, İETT otobüsleri, metro ve tramvay ücretsiz olarak kullanılabilecek. Vatandaşların ücretsiz hizmetten faydalanabilmesi için kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanmaları yeterli olacak.

Ayrıca Bakanlık tarafından işletilen Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı da ücretsiz olacak.

Yarın toplu taşımalar ücretsiz mi? 15 Temmuz'da otobüs, metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi olacak? - 3. Resim

15 TEMMUZ ANKARA'DA HANGİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ?

Ankara’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Başkentray hattı 15 Temmuz’da ücretsiz hizmet verecek. Başkentray gün boyunca hızlı ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla vatandaşlara açık olacak.

Yarın toplu taşımalar ücretsiz mi? 15 Temmuz'da otobüs, metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi olacak? - 4. Resim

15 TEMMUZ İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İZBAN hattı gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar herhangi bir ücret ödemeden ulaşım sağlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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