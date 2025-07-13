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İstanbul'da toplu ulaşım 15 Temmuz'da ücretsiz! Tek bir şart var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul&#039;da toplu ulaşım 15 Temmuz&#039;da ücretsiz! Tek bir şart var
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağını açıkladı. Ücretsiz ulaşımdan faydalanmak için tek bir şart var. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), milyonlarca İstanbullunun merak ettiği açıklamayı yaptı. Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak.

TEK BİR ŞART VAR

İBB, toplu ulaşım hizmetinden ücretsiz faydalanmak isteyenlerin kişiselleştirilmiş 'İstanbulkart' kullanması gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda, 15 Temmuz Salı günü boyunca geçerli olacak ücretsiz ulaşım uygulamasıyla İstanbullular 24 saat boyunca ücret ödemeden ulaşım hizmetlerini kullanabilecek.

METROBÜS, METRO VE TRAMVAYLARDA GEÇERLİ

Ücretsiz ulaşım uygulaması, İstanbulkart sistemine entegre İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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