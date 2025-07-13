İstanbul'da toplu ulaşım 15 Temmuz'da ücretsiz! Tek bir şart var

TEK BİR ŞART VAR İBB, toplu ulaşım hizmetinden ücretsiz faydalanmak isteyenlerin kişiselleştirilmiş 'İstanbulkart' kullanması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda, 15 Temmuz Salı günü boyunca geçerli olacak ücretsiz ulaşım uygulamasıyla İstanbullular 24 saat boyunca ücret ödemeden ulaşım hizmetlerini kullanabilecek. İlgili Haber Türkiye'nin en zorlu yol projesi! Neredeyse dünyanın yarı çapı dolaşılıyor METROBÜS, METRO VE TRAMVAYLARDA GEÇERLİ Ücretsiz ulaşım uygulaması, İstanbulkart sistemine entegre İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, milyonlarca İstanbullunun merak ettiği açıklamayı yaptı. Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak.