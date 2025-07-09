Türkiye'nin en maliyetli yolu! 17 tünel ve 55 köprüyle ulaşımı rahatlatacak

Trabzon'da yapımı devam eden ve Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından biri olarak gösterilen 28 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı artık son halini almaya başladı. Proje kapsamında 17 tünel, 31 adet çift köprü, 24 adet tek köprü yer alıyor.

28 kilometre uzunluğundaki yolun büyük bir bölümü tamamlanırken, Trabzon-Erzurum karayoluna bağlanacak olan kısmıyla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

BİRÇOK MAHALLEYİ BİRLEŞECEK

Havadan çekilen görüntüler projenin boyutunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı'ndan başlayan Kanuni Bulvarı, Akyazı, Beşirli, Karşıyaka, Aydınlıkevler, Erdoğdu, Bahçecik, Yenicuma, Esentepe, Boztepe, Çukurçayır ve Akoluk'u birleştirecek.

17 TÜNEL, 31 ÇİFT KÖPRÜ, 24 ADET TEK KÖPRÜ BULUNUYOR

Trabzon'da devam eden en önemli karayolu projelerinden biri olan Kanuni Bulvarı şolunda çalışmalar sürüyor. Şehrin Yıldızlı Mahallesi ile Akoluk arasında geçişi sağlayacak olan Çukurçayır 1 Tüneli daha önce hizmete açılırken, son etap Çukurçayır-Akoluk arasındaki 7-8 kilometrelik alanda ise çalışmalarda sona doğru yaklaşıldı. Projede anayol üzerinde 22 adet köprülü kavşak ve imar ile bağlantılı yollar üzerinde 6 hemzemin kavşak, toplam uzunluğu 6,4 kilometre olan 8 adet çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 adet tek tüp olmak üzere 17 adet tünel ve ana yolda toplam uzunluğu 6,24 kilometre olan 31 adet çift köprü ile kavşak kolları imar yolu bağlantılarında toplam uzunluğu 2,69 kilometre olan 24 adet tek köprü bulunuyor.

28 KİLOMETRENİN ÇOĞU TAMAMLANDI

Şehir içi ulaşıma hizmet veren yol, aynı zamanda transit trafik ihtiyacına, özellikle de güneye ve doğuya doğru devam eden devlet karayoluna da entegre bir şekilde ulaşımı sağlayacak. 2x3 şeklinde planlanmış olan 28 kilometre uzunluğundaki yolun 22 kilometrelik kısmından fazlası tamamlandı. Çukurçayır-Gölçayır-Düzyurt-Akoluk bölümünü devlet karayoluna bağlayacak olan kısmıyla ilgili çalışmalar smd yoğun bir şekilde devam ediyor.

"TAMAMLANDIKTAN SONRA RAHATA KAVUŞACAK"

Kanuni Bulvarı ile ilgili çalışmalarda Çukurçayır merkeze kadar ulaştıklarını belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tünelleri tamamladıklarını söyledi. Yolla ilgili ciddi bir iyileşme yaptıklarını kaydeden Genç, "Kanuni Bulvarımızla ilgili çalışmalarda Çukurcayır merkezine kadar ulaştık. Tünelleri tamamladık. Tamamlandıktan sonra Kanuni Bulvarımızın Çukurçayır'dan Değirmendere'ye erişimini sağlayarak ciddi bir iyileştirme yaptık. Çukurçayır'daki trafiğimiz, Değirmendere ve sahil yoluyla beraber kavuştu. Şu anda oradaki ada kavşakta bir sıkışıklığımız var ama inşallah deplase işleri tamamlandıktan sonra orası da rahata kavuşacak. Ondan sonraki amacımız Düzyurt'tan, Gözalan'dan devlet karayoluna bağlanmak. Orada da Gölçayır'a kadar tünel kısmı tamamlandı. Planla ilgili bir kısım sıkıntılarımız var, yargıya gitmişti. O süreçler tamamlandıktan sonra çalışmamız devam edecek" dedi.