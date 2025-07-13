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Türkiye'nin en zorlu yol projesi! Neredeyse dünyanın yarı çapı dolaşılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türkiye&#039;nin en zorlu yol projesi! Neredeyse dünyanın yarı çapı dolaşılıyor
Trabzon, Yol, Ulaşım, Altyapı, Karadeniz, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki şehirlerinden biri olan Trabzon, sahip olduğu yol ağı uzunluğuyla dikkat çekiyor. Yol ağı uzunluğu bakımından neredeyse dünyanın yarıçapını dolaştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, "Türkiye'de bu kadar uzun bir yol ağına sahip başka bir yer olduğunu sanmıyorum" dedi

Coğrafi açıdan zorlu ve dağlık bir yapıya sahip olan Trabzon'da yol yapımı, şehirleşme ve altyapı çalışmaları yıllar içinde geniş bir kapsama ulaştı.

Özellikle mahalle yolları, stabilize yollar, şehir içi bağlantı yolları ve kırsal altyapı projeleriyle şekillenen bu geniş ulaşım ağı, Karadeniz'in engebeli coğrafyasında hayatı kolaylaştırıyor.

Türkiye'nin en zorlu yol projesi! Neredeyse dünyanın yarı çapı dolaşılıyor - 1. Resim

TRABZON'UN İLGİNÇ YOL AĞI UZUNLUĞU

Türkiye ortalamasının üzerine çıkan Trabzon yol ağı ulaşım yükünü gözler önüne sererken, ilginç bir detayı da beraberinde getiriyor.

Trabzon ile Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington arasındaki kuş uçuşu mesafenin 9 bin 57 kilometre olduğu göz önünde bulundurulduğunda Trabzon'un toplam yol uzunluğu bu mesafenin iki katından daha fazlasına denk geliyor.

Türkiye'nin en zorlu yol projesi! Neredeyse dünyanın yarı çapı dolaşılıyor - 2. Resim

"NEREDEYSE DÜNYANIN YARI ÇAPINI DOLAŞIYORUZ"

Yol ağı uzunluğu bakımından Türkiye'nin en önde illeri arasında yer aldıklarını belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, engebeli arazi ve dağınık yerleşimden dolayı çok zorlandıklarını kaydetti.

Türkiye'nin en zorlu yol projesi! Neredeyse dünyanın yarı çapı dolaşılıyor - 3. Resim

Yol ağı uzunluğu bakımından neredeyse dünyanın yarıçapını dolaştıklarını belirten Başkan Genç, şu ifadeleri kullandı:

Gerçekten çok zorlanıyoruz. Bizim topoğrafyamız, arazilerimiz oldukça engebeli.

Tam 22 bin kilometrelik bir yol ağına sahibiz. Bunun 2 bin kilometresi Karayolları Genel Müdürlüğü'ne, 20 bin kilometresi ise Büyükşehir ve ilçe belediyelerimize, mezra ve yayla yollarına ait. Engebeli arazi yapısı ve dağınık yerleşim nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyoruz. Ankara'ya gittiğimizde bakanımız, milletvekillerimiz ve genel müdürlüklerimiz bize destek oluyor.

Ancak bizim temel önceliğimiz, mevcut imkan ve kabiliyetlerimizle, şartlar ne olursa olsun vatandaşımızın ulaşımını sağlamak. Türkiye'de bu kadar uzun bir yol ağına sahip başka bir yer olduğunu sanmıyorum. Çünkü mesele yalnızca yol uzunluğu değil arazinin zorluğu, engebeliliği işimizi daha da zorlaştırıyor. 22 bin kilometrelik yol ağıyla adeta dünyanın yarıçapını dolaşıyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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