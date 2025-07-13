Türkiye'nin en zorlu yol projesi! Neredeyse dünyanın yarı çapı dolaşılıyor

Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki şehirlerinden biri olan Trabzon, sahip olduğu yol ağı uzunluğuyla dikkat çekiyor. Yol ağı uzunluğu bakımından neredeyse dünyanın yarıçapını dolaştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, "Türkiye'de bu kadar uzun bir yol ağına sahip başka bir yer olduğunu sanmıyorum" dedi

Coğrafi açıdan zorlu ve dağlık bir yapıya sahip olan Trabzon'da yol yapımı, şehirleşme ve altyapı çalışmaları yıllar içinde geniş bir kapsama ulaştı.

Özellikle mahalle yolları, stabilize yollar, şehir içi bağlantı yolları ve kırsal altyapı projeleriyle şekillenen bu geniş ulaşım ağı, Karadeniz'in engebeli coğrafyasında hayatı kolaylaştırıyor.

TRABZON'UN İLGİNÇ YOL AĞI UZUNLUĞU

Türkiye ortalamasının üzerine çıkan Trabzon yol ağı ulaşım yükünü gözler önüne sererken, ilginç bir detayı da beraberinde getiriyor.

Trabzon ile Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington arasındaki kuş uçuşu mesafenin 9 bin 57 kilometre olduğu göz önünde bulundurulduğunda Trabzon'un toplam yol uzunluğu bu mesafenin iki katından daha fazlasına denk geliyor.

"NEREDEYSE DÜNYANIN YARI ÇAPINI DOLAŞIYORUZ"

Yol ağı uzunluğu bakımından Türkiye'nin en önde illeri arasında yer aldıklarını belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, engebeli arazi ve dağınık yerleşimden dolayı çok zorlandıklarını kaydetti.

Yol ağı uzunluğu bakımından neredeyse dünyanın yarıçapını dolaştıklarını belirten Başkan Genç, şu ifadeleri kullandı: