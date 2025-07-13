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Kilosu 1000 TL'den yok satıyor, üretimi ise çok basit! "Satışlar umduğumuzdan iyi gidiyor"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana, Sıcak Hava, Dondurma, Tatlı, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da kilogramı bin liradan satılan fıstık ezmeli, çikolatalı dondurma Adana sıcaklarında adeta yok satmaya başladı. Kentte uzun yıllardır faaliyet gösteren tatlıcı Zeynep Geyik, "Satışlarımız umduğumuzdan güzel gidiyor. Havaların ısınmasıyla satışlar canlandı" ifadelerini kullandı.

Ülkede sıcaklıklar anormal seviyelere çıkarken, vatandaşlar serinlemenin yollarını arıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Kent genelinde öğle saatlerinde gölgede sıcaklıklar 35-40 dereceleri bulurken güneş altındaki termometreler 40 dereceyi aşıyor.

Kilosu 1000 TL'den yok satıyor, üretimi ise çok basit!

ADANA SICAKLARINDA YOK SATMAYA BAŞLADI

Kentte uzun yıllardır faaliyet gösteren tatlıcı Zeynep Geyik ise sıcak havalara özel Kahramanmaraş dondurmasını fıstık ezmesine sarıp çikolata sos ile hazırladı.

Kilogramı bin liradan satılan fıstık ezmeli, çikolatalı dondurma Adana sıcaklarında adeta yok satmaya başladı.

Kilosu 1000 TL'den yok satıyor, üretimi ise çok basit!

"SATIŞLARIMIZ UMDUĞUMUZDAN GÜZEL GİDİYOR"

Zeynep Geyik, "Adana sıcaklarından dolayı insanlar soğuk, serinletici tatlılara yöneliyor.

Biz de bunun için fıstık ezmeli, çikolata kaplı dondurma yaptık. Biz bu ürünü çıkarttığımızdan bu yana her gelen müşterimiz beğeniyor. Satışlarımız umduğumuzdan güzel gidiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte satışlar canlandı" ifadelerini kullandı.

Kilosu 1000 TL'den yok satıyor, üretimi ise çok basit!

"BU DONDURMA İNSANLARIN HOŞUNA GİDİYOR"

Porsiyonu 195 liradan satılan dondurmanın kilogramının bin lira olduğuna değinen Geyik, "İnsanlar bu dondurmayı kilo olarak da istiyor, adet olarak da alıyor. Bazı öğretmenler, sınavı güzel geçen öğrencilere dağıtmak için bu üründen 15-20 tane alıyor. Satışlar çok güzel. Hem fıstık ezmeli hem de çikolatalı olduğu için bu dondurma insanların hoşuna gidiyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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