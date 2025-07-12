15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz Salı İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşımanın ücret durumu araştırılıyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşım araçlarının ücret durumu gündeme geldi. Resmi tatiller arasında olan 15 Temmuz, bu sene salı gününe denk geliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ilk açıklama yapıldı. İşte tüm ayrıntılar...

15 Temmuz Salı toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile cevaplanmış oldu.

Toplu ulaşım araçlarıdan biri olan İETT otobüsleri, metro, tramvay ve Marmaray ile ilgili yayınlanan kararda, toplu taşıma araçlarının ücret durumuna ilişkin bilgi verildi. Peki, 15 Temmuz'da Ankara, İzmir ve İstanbul toplu taşıma araçları ücretsiz mi, bedava mı? Otobüsler, metro, metrobüs, vapur ve tramvay ücretsiz mi? İşte, ayrıntılar.

15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Milli Birlik Günü sebebiyle15 Temmuz Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerden toplu taşımaların ücretsiz olacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Kısa süre içinde konuya ilişin bilgi verilmesi bekleniyor.

15 TEMMUZ MARMARAY, BAŞKENTRAY, İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

Şu an için Marmaray, Başkentray ve İzban gibi toplu taşıma araçlarının ücret durumu belli değildir. Kısa süre içinde yetkiler tarafından resmi açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Resmi tatil olması sebebiyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre; 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacağı belli oldu.

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İBB tarafından henüz İETT, otobüs ve metro hatlarının ücretsiz olma durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Ayrıca Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinden de ulaşımın ücretsiz olacağına dair şimdilik açıklama gelmedi.

Geçen sene 15 Temmuz'da İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel araçları, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları ve Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay hatları ücretsiz hizmet vermişti. Bu sene de aynı ücretsiz hizmetin verilmesi bekleniyor.

2024 yılında 15 Temmuz'da Ankara'da otobüs, metro ve Ankaray 16 Temmuz 2024 sabah saat 06:00'ya kadar ücretsiz yapılmıştı.

Yine geçtiğimiz sene İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yüzde 50 indirimli ulaşım sağlanmıştı.