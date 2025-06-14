İstanbul, Ankara, İzmir'de LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Haziran Pazar günü otobüs, metro ve metrobüs bedava mı, saat kaça kadar?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran 2025 Pazar günü ülke genelinde gerçekleşecektir. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılacağı sınav öncesinde başta öğrenciler olmak üzere veliler toplu taşımaya ilişkin detayları sorgulamaya başladı. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında LGS ve YKS gününde toplu ulaşım ücretsiz olmuştu. 2025 LGS günü otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi? İşte cevabı...

15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak LGS sınavından önce ulaşıma ilişkin düzenlemeler yeniden gündemi meşgul etmeye başladı.

Özellikle 2025 yılı LGS sınav günü Türkiye'nin genelinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı.

LGS SINAV GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 15 HAZİRAN 2025 PAZAR GÜNÜ ULAŞIM BEDAVA MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB tarafından yapılan açıklamayla beraber, 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavında öğrencilere ve sınav görevlilerine toplu taşıma ücretsiz olacaktır.

İBB tarafından yapılan bilgilendirmeye bakıldığında bu sistemden faydalanmak isteyen öğrencilerin sınav giriş belgelerini, sınavda görev alacak kişilerin ise görevli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Buna göre, yarın İstanbul'da toplu taşıma bedavadır.

METROBÜS, METRO, TRAMVAY, İETT OTOBÜSLERİ, ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ 15 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ ÜCRETSİZ Mİ?

İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurları yarın ücretsiz olacaktır. Böylelikle sınav günü İstanbul genelinde öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımı kolaylaşıcaktır.

ANKARA'DA PAZAR GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara’da LGS sınavına katılacak öğrencilere toplu taşıma ücretsizdir. EGO tarafından yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Sınav günü, öğrencilerin ulaşım noktasında mağduriyet yaşamaması için 10 güzergahta 20 ilave otobüs servisi planlanı yapıldı. EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs ve raylı sistemlerle sunulan toplu taşıma hizmetlerinden, sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri şartıyla sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler, sınav günü ücretsiz faydalanabilecek. İlave servis bilgilerine "ego.gov.tr" adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.

📢LGS GÜNÜ İÇİN ULAŞIM DÜZENLEMELERİ

🔗https://t.co/EAuepHTC8Epic.twitter.com/8ctv3XVtmt — EGO Genel Müdürlüğü (@egobilgi)

İZMİR'DE LGS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi LGS günü toplu taşımanın ücretsiz olacağına dair henüz resmi bir duyuru yayımlamadı.

ESHOT, İzmir Metro ve Tramvay sistemlerinde ücretsiz ulaşımın uygulanıp uygulanmayacağına dair resmi bir açıklama beklemeye başladı. Kısa süre içinde konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.