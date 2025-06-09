Bayramda vapurlar ücretsiz mi, bayramın son günü toplu taşımalar ücretsiz mi olacak? 9 Haziran Pazartesi

Bayramda vapurlar ücretsiz mi, bayramın son günü toplu taşımalar ücretsiz mi olacak soruları cevap bekliyor. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok büyükşehrinde vatandaşlar toplu ulaşımın bayram boyunca ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında kutlanacak olan bayram öncesi, toplu taşıma araçlarının kullanım durumu, şehir içi ulaşım planlaması yapan milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor.

BAYRAMDA VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı son gününde İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş vapur seferlerinin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Marmaray, metro ve belirli raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağı netleştirildi. Ancak şehir hatları vapurları hakkında herhangi bir resmi duyuru yapılmadı.

Bu nedenle bayram süresince vapur seferlerinin ücretsiz olup olmayacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmaması nedeniyle vatandaşların son günlerde İBB duyurularını dikkatle takip etmesi öneriliyor.

BAYRAMIN SON GÜNÜ TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun duyurusuna göre toplu taşıma araçları 6 Haziran Cuma gününden itibaren ücretsiz hizmet vermeye başladı. Ücretsiz ulaşım uygulaması 9 Haziran Pazartesi günü saat 00.00’a kadar devam edecek.

Kurban Bayramı’nın son günü olan 9 Haziran’da da toplu taşıma araçları ücretsiz kullanılabilecek. Bu süre içerisinde özellikle Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN gibi sistemlerin yanı sıra büyükşehir belediyelerine ait otobüs, metro ve tramvay seferlerinde de ücretsiz hizmet uygulanıyor.

METROLAR BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek hatlar arasında yer alıyor. Bu hatların dışında kalan İstanbul’daki diğer metro sistemleri de belediyelere bağlı oldukları için bayram süresince ücretsiz kullanılabilecek.

Ankara ve İzmir’deki metro hatları da vatandaşlara ücretsiz ulaşım olanağı sunacak. Bayram boyunca yoğunluk beklenen metro istasyonlarında ek sefer planlamaları da yapılırken, vatandaşların ücretsiz hizmetten rahatlıkla yararlanabileceği bildirildi.

BAYRAMDA OTOBÜSLER BEDAVA MI?

Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da belediyelere bağlı otobüs hizmetlerinden ücretsiz faydalanılabilecek. İstanbul’da İETT otobüsleri, Ankara’da EGO otobüsleri ve İzmir’de ESHOT otobüsleri bayramın tüm günlerinde ücret talep etmeden hizmet verecek.