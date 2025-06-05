Bayramda İETT ücretsiz mi, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Kurban Bayramı İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma ücret durumu

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte şehir içi ulaşımla ilgili detaylar vatandaşların gündemindeki yerini aldı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan milyonlarca kişi, bayram boyunca toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanıp faydalanamayacağını araştırıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıklamalarıyla bazı güzergahlar için detaylar netlik kazanırken, belediyelerin işlettiği hatlara ilişkin gelişmeler de merakla takip ediliyor.

BAYRAMDA İETT ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, bayram süresince İETT seferlerinin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Henüz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında bayramlarda İETT’ye bağlı otobüs, metrobüs ve şehir içi raylı sistemlerin ücretsiz hizmet verdiği biliniyor.

2025 Kurban Bayramı’nda da benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi bekleniyor. İBB veya İETT tarafından yapılacak resmi duyurunun ardından konu netlik kazanacak.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bayram süresince bazı toplu taşıma hatlarında ücretsiz ulaşım sağlanacağını açıkladı. 6 Haziran Cuma günü saat 00.00’dan başlayarak 9 Haziran Pazartesi günü gün sonuna kadar Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda vatandaşlar ücretsiz olarak seyahat edebilecek.

Belediyelere ait otobüs, metro, tramvay gibi ulaşım araçlarında ise bayramda ücretsiz taşıma olup olmayacağı, ilgili yerel yönetimlerin alacağı karara bağlı olarak belirlenecek. Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlerde, geçmiş dönemlerde bayram boyunca ücretsiz ulaşım hizmeti sunulmuştu. Yeni dönem kararları, belediyelerin açıklamaları doğrultusunda netleşecek.

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BAYRAMDA KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) sorumluluğu altındaki otoyollar ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri, Cumhurbaşkanı Kararı ile ücretsiz hale getirildi.

Ücretsiz geçiş uygulaması 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00’da başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü gün sonunda sona erecek.

Uygulama sadece KGM sorumluluğundaki güzergahlar için geçerli olacak. Yap-işlet-devret modeliyle işletilen özel otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş uygulaması bulunmuyor. Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi özel işletmeler ücretsiz hizmet kapsamının dışında bırakılmış durumda.