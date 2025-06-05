15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayramda ücretsiz mi? İşte cevabı

Kurban Bayramı sonuna kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılabilecek.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 10 Haziran Salı saat 00.00'a kadar (pazartesiyi salıya bağlayan gece) kurumun sorumluluğu altındaki otoyollar (Yap-işlet-devret yöntemiyle işletilenler hariç) ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılabilecek. Uygulama bugün başladı.

OTO YOLLARDA SON DURUM

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Köşk bağlantı yolu 0-2. kilometrelerinde şev çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde bazı şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16. kilometreleri (Ortaköy çevre yolu bölgesi) ile 20-25. kilometrelerinde (Seksenuşağı-Yıldırımlar köyleri kesimi) yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Nevşehir-Hacıbektaş yolunun 17-18, Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 41-42. kilometrelerinde köprü yapım çalışması sebebiyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Göksun-Elbistan yolunun 22-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerinde sanat yapıları, kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Yusufeli-İspir yolunun 9-11. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 33-35. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.