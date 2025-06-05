6-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde ulaşım politikaları açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde toplu taşıma hizmetleri hakkında detaylı bilgiler netlik kazandı. Bayramda Marmaray ücretsiz mi, metro ve metrobüs bedava mı, bayramda ulaşım ücretsiz mi olacak merakla araştırılıyor.

BAYRAMDA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı boyunca Marmaray ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Kararı ile resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan başlayarak 9 Haziran Pazartesi günü gün sonuna kadar Marmaray hattında ücretsiz taşımacılık yapılacak.

Uygulama, bayram süresince vatandaşların şehir içi ulaşım ihtiyaçlarını kolaylaştırmak için devreye alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamada, Marmaray’ın yanı sıra Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunun da ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

BAYRAMDA METRO VE METROBÜS BEDAVA MI?

İstanbul'da yaşayanlar için metro ve metrobüs hatları Kurban Bayramı’nda ücretsiz olarak hizmet verecek. İETT tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri bayram boyunca tüm metro, metrobüs ve otobüs hatlarında ücretsiz seyahat edebilecek.

Bayram süresince ulaşım sistemleri farklı günlerde farklı tarifelerle çalışacak. 6 ve 8 Haziran tarihlerinde Pazar tarifesi, 7 ve 9 Haziran tarihlerinde ise Cumartesi tarifesi uygulanacak. Adalar hatları, nostaljik tramvaylar ve havalimanı servis hatları gibi belirli güzergahlarda ücretsiz ulaşım geçerli olmayacak.

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Başkente özel uygulamalar kapsamında Ankara'da da Kurban Bayramı süresince toplu taşıma ücretsiz olacak. EGO Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, 6 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan itibaren 9 Haziran Pazartesi saat 23.59’a kadar EGO’ya bağlı otobüs, metro ve ANKARAY sistemlerinde vatandaşlar ücretsiz seyahat edebilecek.

İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir’de Kurban Bayramı süresince ESHOT, Metro, Tramvay, İZDENİZ ve İZTAŞIT hizmetleri ücretsiz olarak sunulacak. Ayrıca İZBAN hattı da bu kapsama dahil edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kararıyla uygulamaya alınan düzenleme 6 Haziran’dan başlayıp 9 Haziran gün sonuna kadar geçerli olacak.