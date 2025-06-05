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6 Haziran yarın okullar tatil mi, okullar ne zaman açılacak? Kurban Bayramı resmi tatil takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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6 Haziran yarın okullar tatil mi, okullar ne zaman açılacak? Kurban Bayramı resmi tatil takvimi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu yıl Kurban Bayramı’nın arefe günü 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Bayram ise 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Dört gün sürecek bayram boyunca, milyonlarca kişi dini vecibelerini yerine getirirken aynı zamanda bayram tatilinin keyfini sürecek. Bayramın son günü 9 Haziran Pazartesi olarak belirlendi. 6 Haziran yarın okullar tatil mi, okullar ne zaman açılacak merak ediliyor.

6 HAZİRAN YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bayramın ilk günü olan 6 Haziran 2025 Cuma günü, resmi tatil kapsamında değerlendirildiğinden Türkiye genelinde tüm okullar kapalı olacak. Resmi tatil takvimi doğrultusunda bayramın ilk gününden itibaren tüm kamu kurumlarında çalışmaya olduğu gibi okullarda da eğitime ara veriliyor. Dolayısıyla öğrenciler 5 Haziran arefe günü öğle saatinden itibaren bayram tatiline girmiş olacak.

6 Haziran yarın okullar tatil mi, okullar ne zaman açılacak? Kurban Bayramı resmi tatil takvimi - 1. Resim

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı'nın son günü olan 9 Haziran 2025 Pazartesi gününden sonraki ilk iş günü olan 10 Haziran Salı günü itibarıyla okulların yeniden eğitime başlaması bekleniyor. 

6 Haziran yarın okullar tatil mi, okullar ne zaman açılacak? Kurban Bayramı resmi tatil takvimi - 2. Resim

KURBAN BAYRAMI BUGÜN MÜ?

5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü

6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı 1. Günü

7 Haziran 2025 Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Günü

8 Haziran 2025 Pazar: Kurban Bayramı 3. Günü

9 Haziran 2025 Pazartesi: Kurban Bayramı 4. Günü

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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