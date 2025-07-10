Marmara Denizi'nin gözde tatil noktası olan Avşa Adası, özellikle yazın sıcak havalarda sıklıkla tercih edilen destinasyonlardan biri. İstanbul, Tekirdağ ve Erdek'ten kolay ulaşımı ile gündeme gelen Avşa Adası'na nasıl gidilir, yolları ve yöntemleri ile dikkat çekiyor.

Marmara Denizi'nde eski adı Türkeli olan Avşa Adası, altın sarısı kumsalları, masmavi denizi ve kültürel zenginliği ile olduğu kadar kolay ulaşımı ile dikkat çekiyor. Avşa Adası'na nasıl gidilir, araba, feribot ve otobüsle kolay ulaşım yolları araştırılıyor.

AVŞA ADASI'NA NASIL GİDİLİR?

Avşa Adası'na Marmara Bölgesi'nin çeşitli noktalarından feribot ve deniz otobüsle oldukça kolay. İstanbul'dan Yenikapı, Bostancı, Avcılar ve Büyükçekmece iskelelerinden hareket eden İDO hızlı feribotları, adaya yaklaşık 3 buçuk saatte ulaşıyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinden ise arabalı feribotlarla 2 saatte, BUDO'nun hızlı feribotlarıyla ise 45 dakikada adaya varmak mümkün.

Tekirdağ'dan kalkan feribotlar 2 buçuk saatlik yolculukla Avşa'ya ulaşıyor.

Yaz sezonunda feribot seferlerinin artsa da ve ilgili firmalarda yoğunluk yaşanabiliyor.

AVŞA ADASI'NDA GEZİLECEK YERLER

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken adada tarihi dokusu da ön plana çıkıyor. Altınkum Plajı hem kumu hem de sığ deniziyle aileler ve dalış tutkunları için ideal bir ortam sunuyor.m

Çınar Koyu, Şahin Tepesi öne çıkarken Kadınlar Plajı'nın olması ise korunaklı koyuyla dikkat çekiyor.

Yiğitler Köyü Plajı, turkuaz denizi ve su sporları imkanlarıyla farklı bir seçenek olarak çıkıyor.

Çiftlik ve Manastır bölgelerinde ise Roma, Bizans ve Osmanlı kalıntıları adanın tarihsel geçmişine ışık tutuyor.