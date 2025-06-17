2007 yılında açılmıştı! Türkiye'nin ünlü AVM'si kapanıyor

Türkiye’nin ilk lüks ve butik konsept alışveriş merkezi olarak açılan ve yıllardır hizmet veren Prestige Mall, kapanıyor. 2007 yılında açılan AVM, haziran sonuna kadar faaliyetlerine son verecek.

İstanbul Bahçeşehir Gölet bölgesinde yer alan ve 18 yıldır faaliyet gösteren Prestige Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, kepenk indiriyor. AVM'nin Haziran sonu itibarıyla kapanması planlanıyor.

FİLE MARKET KAPANDI

Ekonomim'de yer alan habere göre, AVM içerisindeki File Market hafta sonu itibarıyla kepenk indirirken, kalan 10-15 civarındaki mağaza da haziran sonuna kadar faaliyetlerine son verecek.

AVM SEKTÖRÜ ZOR DURUMDA

Türkiye genelinde sayıları 450’ye yaklaşan alışveriş merkezi (AVM) sektörü, son yıllarda ciddi bir dönüşüm baskısıyla karşı karşıya. Pandemi sonrasında hız kazanan dijitalleşme, online alışverişin artması, ekonomik daralma ve yükselen işletme maliyetleri, özellikle geleneksel yapısını sürdüren AVM’leri zora soktu. Bugün bu merkezlerden yaklaşık 50’si, ayakta kalmak için gerekli olan doluluk oranına ulaşamıyor. Uzmanlara göre bu tablonun temelinde, AVM’lerin marka karmasını doğru oluşturamaması, hedef kitlesine uygun kiracı profili geliştirememesi ve müşterinin değişen beklentilerine cevap verememesi yatıyor.

RUS SERMAYELİ MSFD İŞLETİYOR

Prestige Mall da bu değişime ayak uyduramayan örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye’de AVM yatırımlarının hız kazandığı 2000’li yılların ortasında, lüks ve butik segmentte konumlanan ilk alışveriş merkezi olma vizyonuyla kurulan proje, 25 bin metrekarelik toplam alanı ve 12 bin metrekarelik kiralanabilir hacmiyle 2007 yılının mart ayında kapılarını açmıştı. Süzer Grubu tarafından hayata geçirilen Prestige Mall, açılışından kısa süre sonra 2007 yılında 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satıldı. Yatırımcı ilgisi bu satışla da sınırlı kalmadı. 2013 yılında bu kez Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş. tarafından devralındı.