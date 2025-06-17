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Bakanlık, English Home'un ürününü yasakladı! Piyasadan toplatılıyor, işte nedeni

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakanlık, English Home&#039;un ürününü yasakladı! Piyasadan toplatılıyor, işte nedeni
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı "güvensiz" olarak nitelediği bir ürünü daha ifşa etti. Ünlü marka English Home'a ait bir oda kokusunun satışı yasaklandı ve ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte nedeni....

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlerin satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılıyor. Söz konusu ürünler markalarına kadar ifşa ediliyor. 

ENGLİSH HOME SÜRPRİZİ 

Bakanlık son duyurusunu 16 Haziran tarihinde yaptı. Listede ünlü marka English Home'un ürünü yer aldı. 

Bakanlık, English Home'un ürününü yasakladı! Piyasadan toplatılıyor - 1. Resim

SATIŞI YASAKLANDI

"English Home" marka çubuklu oda kokusunun piyasaya arzı yasaklandı ve ürünlerin toplatılmasına karar verildi. 

Bakanlık, English Home'un ürününü yasakladı! Piyasadan toplatılıyor - 2. Resim

YASAKLANMA NEDENİ

Bakanlık ürünün güvensizlik nedenini ise, "Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36 ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) gereği ürün iç ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamaktadır." olarak açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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