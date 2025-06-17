Bakanlık, English Home'un ürününü yasakladı! Piyasadan toplatılıyor, işte nedeni

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Haziran 2025 09:21 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 09:35 - Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı "güvensiz" olarak nitelediği bir ürünü daha ifşa etti. Ünlü marka English Home'a ait bir oda kokusunun satışı yasaklandı ve ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte nedeni....

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlerin satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılıyor. Söz konusu ürünler markalarına kadar ifşa ediliyor. İlgili Haber Savaş çıktı, akaryakıta zam üstüne zam geliyor! Benzin ve motorin 50 lirayı aştı ENGLİSH HOME SÜRPRİZİ Bakanlık son duyurusunu 16 Haziran tarihinde yaptı. Listede ünlü marka English Home'un ürünü yer aldı. SATIŞI YASAKLANDI "English Home" marka çubuklu oda kokusunun piyasaya arzı yasaklandı ve ürünlerin toplatılmasına karar verildi. YASAKLANMA NEDENİ Bakanlık ürünün güvensizlik nedenini ise, "Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36 ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) gereği ürün iç ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamaktadır." olarak açıkladı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin