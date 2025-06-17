Savaş çıktı, akaryakıta zam üstüne zam geliyor! Benzin ve motorin 50 lirayı aştı

Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle petrol fiyatları yükselişe geçerken, bu gelişme akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıdı. Akaryakıt fiyatları son 5 günde 3 kez arttı. Böylece benzin ve motorinin litresi birçok şehirde 50 lirayı aştı. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İsrail-İran çatışmaları piyasaları da vurdu. Altının gramı 4.300 lira seviyelerine çıkarken, petrol fiyatları da 76 doları gördükten sonra 73 dolarda dengelendi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansıdı.

AKARYAKITA ZAM ÜSTÜNE ZAM

13 Haziran Cuma günü benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran Cumartesi günü ise motorine 1 lira 47 kuruş zam gelmişti. Bugün itibarıyla akaryakıta bir zam daha geldi.

BENZİN VE MOTORİN 50 LİRAYI AŞTI

17 Haziran'dan geçerli olmak üzere motorinin litresi 1 lira 70 kuruş arttı. Böylece motorin ve benzinin litresi birçok şehirde 50 lirayı aştı.

Benzinin 50 lirayı aştığı şehirler şöyle:

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Antalya, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Şanlıurfa, Şırnak, Sivas, Tunceli, Van.

Motorin ise İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın haricinde 78 şehirde 50 lirayı aştı.

17 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 48,44 49,51 25,09 İstanbul Anadolu 48,29 49,39 24,49 Ankara 49,10 50,36 24,99 İzmir 49,44 50,70 24,94

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.