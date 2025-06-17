Petrolde yön yeniden yukarı! Tarifeler, OPEC, Hürmüz Boğazı…

Petrol fiyatlarında son dakika! Dün %-2,60 gerileyerek 72,45 dolardan kapanan petrolde yön yeniden yukarı döndü. Trump’ın “Tahran’ı tahliye edin” açıklamasının ardından Brent fiyatı TSİ 07:00 itibarıyla 73,50 dolara yükseldi. Bu arada ABD’den yeni tarifelerin gelme ihtimali ve OPEC+ Grubunun arz artışının, petrolde daha fazla yükselişin önüne geçtiği belirtiliyor. Piyasalarda “Hürmüz Boğazının kapatılması” riski de henüz fiyatlanmıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Petrol fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde yaşanan düşüşün ardından bugün yön yeniden yukarı döndü. Dünkü işlemlerde %2,60 gerileyen Brent petrolün varil fiyatı 72,45 dolardan kapanış yaptı.

Bugün ise çatışmaların artarak devam etmesi ve ABD Başkanı Trump’tan gelen “Herkes Tahran’ı derhal tahliye etmelidir” açıklaması ile birlikte risk algısı yeniden yükseldi. Petrol fiyatı TSİ 07:00 itibarıyla 73,50 dolara yöneldi.

PİYASALAR, HÜRMÜZ’Ü FİYATLAMIYOR

Analistler, küresel petrol arzının devam ettiğini ve piyasaların “Hürmüz Boğazının tamamen kapanma riskini” fiyatlamadıklarını belirterek, diplomasi kapısının da açık tutulduğu ve çatışmalara karşı piyasa duyarlılığının bu sebeplerle mütevazı olduğunu, petroldeki yükselişin de sınırlı olduğunu belirtiyor.

GERİLİM DAHA FAZLA ARTABİLİR

Buna karşılık “en kötünün” fiyatlanma riskine de değinen analistler, çatışmalarda sivillerin de hayatını kaybettiğini belirterek, “Bu durum, gerilimin daha fazla yükselmesi sonucunu beraberinde getirebilir. ABD ve İsrail, İran’ın nükleer silah sahibi olmasını istemiyor ancak Tahran’dan bu yönde bir müzakere adımı henüz gelmedi” uyarısında bulunuyor.

TRUMP “ATEŞKES” ÖNERDİ

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 zirvesine katılmak üzere bulunduğu Kanada’da yaptığı açıklamada; Başkanı Donald Trump’ın, İsrail ve İran arasında ateşkes için bir teklifte bulunduğunu söyledi. Macron, "Bir müzakere teklifi var. Bu teklif, özellikle ateşkesin sağlanması ve ardından daha geniş kapsamlı görüşmelerin başlatılması için yapıldı. Şimdi tarafların bunu kabul edip etmeyeceğini göreceğiz" dedi.

Piyasalar, bir yandan bu gelişmeleri de takibe aldı.

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PETROLÜ ETKİLEYEN DİĞER FAKTÖRLER

Öte yandan küresel piyasalarda yaşanan bazı gelişmeler de petrol fiyatları üzerinde belirleyici olamaya devam ediyor.

Önümüzdeki haftalarda ABD Başkanı Trump'ın yeni tarifeler getirme ihtimali petrolde talep endişelerini canlı tutarken, OPEC+ Grubu tarafından üretimin artırılması yönünde alınan son kararlar arz kaygılarını beraberinde getiriyor. Her iki gelişme petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturarak, daha fazla yükselişin önüne geçiyor.