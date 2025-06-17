Piyasanın gözü roketlerde! Faiz indirimi petrole takılabilir

Piyasalarda gözler TCMB’nin faiz kararında… Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim petrol fiyatlarını yükseltirken, artan enerji maliyetleri Türkiye’de faiz indirimi beklentilerini sınırlayabilir.

EKONOMİ SERVİSİ - Küresel piyasalarda, Orta Doğu’da jeopolitik gerilimin tırmanması fiyatlamaları zorlaştırırken, haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir izlendi. İsrail ve İran arasındaki çatışmaların etkisiyle yükseliş yaşayan Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya 74,5 dolardan başlarken, yaşanan son gelişmeler dünya petrolünün yaklaşık 5’te 1’inin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda sevkiyatların aksayabileceğine yönelik endişeleri artırdı. Gün içinde gelen haberlerin etkisiyle petrol 72,3 dolara kadar çekildi. Jeopolitik gelişmelerin risk algısını artırmasıyla altının ons fiyatı da cuma günü yüzde 1,4 yükselerek 3.433 dolardan kapanmıştı. Ons altın 3.451 dolardan başladığı yeni haftanın ilk işlem gününde 3.409 dolara kadar çekildi. Gram altın da 4.380 TL seviyesini gördü. Analistler, pay piyasalarında ABD ve Çin’in tarife anlaşmasının ardından artan risk iştahının Orta Doğu’da jeopolitik gerilimin tırmanmasının ardından azaldığını ifade ederek, İran ve İsrail arasındaki gerilimin enerji arzı için oluşturduğu belirsizlik sebebiyle imalat sanayi için riskler oluşturabileceğini söylüyor.

FAİZ İNDİRİMİ MÜMKÜN MÜ?

Öte yandan nisanda politika faizini yüzde 42,5’tan 46’ya çıkaran TCMB’nin perşembe günkü toplantısında yıllık enflasyondaki gerilemeye paralel faiz indirmesi bekleniyordu ancak İran-İsrail savaşından sonra kararının nasıl şekilleneceği piyasaların yakın takibinde olacak. Söz konusu gerilimin dünyada petrol fiyatlarını artırması, bu artışın petrol ithalatçısı olan Türkiye açısından enflasyonist baskı oluşturması gibi sebeplerle TCMB’nin sınırlı bir faiz indirimi yapabileceği öngörülüyor.

GECELİK FAİZ İNER TAHMİNİ

Merkez Bankası’nın (TCMB) haziran ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Perşembe günü faiz kararını açıklayacak TCMB’nin anketinde önümüzdeki Para Politikası Kurulu toplantısı için politika faiz oranı beklentisi yüzde 46 oldu. Katılımcıların cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 49 iken, bu anket döneminde yüzde 46,21 oldu. Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86’ya geriledi.