Bank of America’dan altın tahmini! Orta Doğu’da çatışmalar sürerken…

Altın fiyatlarında son dakika! 17 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.295 TL ve ons altın 3.390 dolardan güne başlıyor. İsrail ve İran arasındaki çatışmanın “bölgesel savaşa ilerlemeyeceği” yönünde algılar öne çıkınca “güvenli liman” talebi geriledi. Bank Of America; Orta Doğu'daki kaosun altın için sürdürülebilir bir yükseliş momentumu sağlamasını beklemediğini, ancak ABD’ye dair borç endişeleri sebebiyle 12 ayda onsun 4 bin doları görebileceğini tahmin etti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da şiddetlenen çatışmalara rağmen altın fiyatlarında dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Haftanın ilk işlemlerinde 3.452 dolara kadar yükselen ons altın, gün sonunda %-1,40 düşüşle 3.385 dolardan kapanış yaptı. Altın, haftanın ikinci işlem gününde de (TSİ 07:00 itibarıyla) 3.390 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor.

Küresel piyasalarda İsrail ve İran arasındaki çatışmanın “bölgesel bir savaşa kadar ilerlemeyeceği” yönünde algılar öne çıktı, güvenli liman talebi geriledi ve risk algısında “daha fazla bozulma” yaşanmadı.

PETROL ARZI DEVAM ETTİKÇE…

Bank of America'nın emtia analistleri de “Orta Doğu'daki kaosun sarı metal için sürdürülebilir bir yükseliş momentumu sağlamasının beklenmediği” konusunda uyardı. Analistler, “çatışmanın, küresel petrol arzını henüz etkilememesi nedeniyle, altının ilk tepkilerin ardından satış baskısıyla karşı karşıya olduğunu” ifade ettiler.

Bank of America analistleri, kısa vadede jeopolitik olaylar yerine daha geniş ekonomik manzarayı ve altının önemli bir küresel parasal varlık olarak giderek artan çekiciliğini izliyor.

ABD’NİN BORCUNA DİKKAT

ABD hükümet borcunun “sürdürülemez hızla büyümeye devam ettiği” bir dönemde Bank of America, Kongre'nin yeni harcama tasarısının, açığı trilyonlarca dolar artırmasını bekliyor.

BofA analistleri “Mali sürdürülebilirlik konusunda piyasa endişelerinin azalması pek olası değil. Zayıf bir dolar ve nihayetinde ABD Hazine Bakanlığı veya FED’in piyasaya müdahalesi, altını desteklemeye devam edebilir. Bu sebeple önümüzdeki 12 ayda ons altının 4 bin dolara yükselmesi için bir yol görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

MERKEZ BANKASI ALIMLARI

Analistler, küresel yatırımcıların portföylerinin henüz %3,5'inin altına ayrıldığını, bunun aşırı görünmediğini, tarifeler ve ABD mali açıkları konusundaki devam eden endişeler sebebiyle merkez bankası alımlarının da artabileceği öngörüsünde bulunuyor.

Geçen hafta yayımlanan bir rapora göre de altın, 2024’te küresel resmi rezervlerin %20'sini oluşturdu. Böylece %16 pay alan Euro'yu geride bıraktı. Toplam rezervlerde ABD doları %46 payla ilk sıradaki yerini koruyor.

17 HAZİRAN 2025 ALTIN FİYATLARI

Bu arada iç piyasaya bakıldığında 17 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.295 TL’den güne başlıyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatı 4.300-4.360 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın da sabah saatlerinde 7.110 TL’den satılıyor.