İran füzelere nükleer başlık yerleştirmeyi başardı mı? Trump zirveyi yarıda kesti, Güvenlik Konseyi'ni topluyor

İsrail-İran geriliminin artması üzerine Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine acil toplantı talimatı verdiği belirtildi. Trump'ın bu hareketinin ardında İsrail'in yapmış olduğu 'İran'ın balistik bir füzeye nükleer başlık yerleştirmeyi başardı' şeklindeki uyarısının yer aldığı iddia edildi.

İsrail - İran savaşı sonrası Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. Son gelen iddia ise gündeme damga vurdu. Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Donald Trump'ın apar topar ülkesine dönmesi dikkat çekmişti. Akabinde Beyaz Saray'a dönünce ulusal güvenlik ekibiyle buluşacağı öğrenildi.

İRAN FÜZELERE NÜKLEER BAŞLIK YERLEŞTİRDİ İDDİASI!

Dış basında İsrail, ABD'yi İran'ın balistik bir füzeye nükleer başlık yerleştirmeyi başardığına dair uyardığı iddia edildi. Trump'ın ise bu uyarının ardından hızlı bir şekilde zirveden ayrıldığı söyleniyor. Konuya ilişkin henüz Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL BASININDAN ÇAPPICI İDDİA!

Öte yandan İsrail basınından Kanal 14'te yer alan bir haber gündeme damga vurdu. Haberde Trump'ın ani dönüşü ile bağlantılı olarak önümüzdeki saatlerde savaşa katılmak için başkanlık emrini imzalaması beklendiği iddia edildi.

trump sinyal mi verdi?

Salı günü de devam edecek zirvede, Trump'ın, G7 liderlerinin hazırladığı ve İsrail ile İran arasındaki gerilimin azaltılması çağrısı yapan ortak metne imza atmayacağı bildirilmişti.